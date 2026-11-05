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Siirt'te bilimle üretim buluştu: arıcılığın sürdürülebilir geleceği konuşuldu

Siirt Üniversitesi'nde düzenlenen 3. Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı'nda akademi ve üreticiler arı sağlığı ile bal kalitesini masaya yatırdı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Siirt'te bilimle üretim buluştu: arıcılığın sürdürülebilir geleceği konuşuldu

çalıştayın hedefi ve katılımcı profili

Siirt Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı, akademisyenler, arıcılık sektörü temsilcileri ve üreticileri aynı çatı altında topladı. Etkinlik, arıcılığın bilimsel temelde geliştirilmesi, bal üretiminde kalite ve güvenin artırılması ile arı sağlığını tehdit eden unsurların belirlenmesine odaklandı.

Çalıştayın gündeminde, hem saha uygulamalarının hem de akademik araştırmaların üretim süreçlerine entegrasyonu, hastalık ve kayıpların önlenmesine yönelik yöntemler ile üretici-üniversite iş birliğinin güçlendirilmesi vardı.

çalıştayta ele alınan başlıca konular:

Oturumlarda balda kalite kontrol yöntemleri, hastalıkların erken tanısı, veteriner müdahalelerinin etkinliği ve eğitim programlarının yaygınlaştırılması tartışıldı. Katılımcılar, arı sağlığını koruyacak uygulamaların yaygınlaştırılmasının sektör verimliliğini doğrudan etkilediği konusunda hemfikir oldu.

Bilim insanları sahadan gelen verilerle, çevresel etkenlerin ve bakım uygulamalarının arı kolonileri üzerindeki etkisine ilişkin bulgular paylaştı. Sunumlar, üreticilerin günlük uygulamalarına doğrudan aktarılabilecek pratik öneriler içeriyordu.

üreticilerin görüşleri ve beklentileri:

Arıcı Agit Bakırhan çalıştay için teşekkür ederek, 'Belki biz arıcılık yapıyoruz ama bizi bilimle buluşturdular. Burada bilim camiasıyla birlikte bu işi şu anda yürütüyoruz. Bilgimiz artıyor, arı kalitemiz artıyor. Balcılık sektöründe de en azından ürünlerimiz daha iyi nasıl üretebiliriz şeklinde bir eğitim yapıyorlar burada. çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Siirt İli Arıcılar Birliği Başkanı Faik Efe ise etkinliğin üreticiler için önemine vurgu yaparak, 'Gerçekten bu çalıştaylar bizim için çok önemlidir. Çünkü bilimsel çalışmalar içermektedir. Ayrıca çok değerli hocalarımız bu çalıştaya katılmaktadırlar. Üreticilerimiz açısından çok önem arz etmektedir. Çünkü biz yılda bir sürü arı kaybı yaşıyoruz, hastalıklardan dolayı. İnşallah bu çalıştay bizim için çok verimli geçecektir' ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, benzer toplantıların düzenli hale getirilmesinin bilgi akışını hızlandıracağına ve saha uygulamalarının bilimsel temele oturmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti. Çalıştay çıktılarının yerel üretimde uygulanmasıyla bal kalitesi ve arı sağlığında iyileşme hedefleniyor.

Üniversite ile üreticiler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve erken teşhis yöntemlerinin saha koşullarına uyarlanması gelecek dönem için öne çıkan öncelikler arasında yer aldı.

ARICI AGİT BAKIRDAN

ARICI AGİT BAKIRDAN

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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