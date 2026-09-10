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Batman trafiğinde akşam vakti kaza: Pazaryeri Mahallesi'nde 21 yaşındaki sürücü öldü

Batman Pazaryeri Mahallesi'nde hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı; 21 yaşındaki sürücü Ayhan Çelik yaşamını yitirdi, olayla ilgili inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 23:09

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 23:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Batman trafiğinde akşam vakti kaza: Pazaryeri Mahallesi'nde 21 yaşındaki sürücü öldü

Batman'da Pazaryeri Mahallesi'nde ölümlü trafik kazası

Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı ve ilk bulgular:

Edinilen bilgilere göre, kazanın nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ayhan Çelik ağır yaralı bulundu. Çarpışmaya karışan araçların türü olarak bir hafif ticari araç ve bir motosiklet bildirildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ayhan Çelik'in hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

BATMAN’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 21...

BATMAN’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 21 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AYHAN ÇELİK HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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