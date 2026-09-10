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Tartışma evde kavgaya döndü: oğul babasını sırtından bıçakladı

Gölbaşı'nda çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hakan G. babası Kadir G.'yi sırtından yaklaşık beş bıçak darbesiyle yaraladı; şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 22:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tartışma evde kavgaya döndü: oğul babasını sırtından bıçakladı

Olayın ayrıntıları:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yukarıçöplü mevkiinde bulunan bir evde, Hakan G. (41) ile babası Kadir G. (68) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Hakan G., eline aldığı bıçakla babasının sırtına defalarca saldırdı.

Yaralanma ve ilk müdahale:

Kadir G. vücudunun sırtına aldığı yaklaşık 5 bıçak darbesi ile yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve gözaltı:

Olay yerine intikal eden kolluk kuvvetleri Hakan G.'yi gözaltına aldı. Konuyla ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kolluk birimlerince soruşturma başlatıldı ve süreç devam ediyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE BİR ŞAHIS, TARTIŞTIĞI BABASINI SIRTINDAN DEFALARCA BIÇAKLAYARAK...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE BİR ŞAHIS, TARTIŞTIĞI BABASINI SIRTINDAN DEFALARCA BIÇAKLAYARAK YARALADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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