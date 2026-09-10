Kahta'da av girişimi kaza ile sonuçlandı: 14 yaşındaki torun yaşamını yitirdi

Olay:

Adıyaman'ın Kahta ilçesi eski Kahta Kalesi yakınlarındaki Şeytan Köprüsü mevkiinde, mısır tarlasında bulunan Y.B. isimli kişinin önlerine çıkan domuzlara tüfekle ateş ettiği sırada kazara yanındaki 14 yaşındaki torunu Ç.A.B.'yi vurduğu bildirildi.

İlk müdahale ve tedavi:

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ç.A.B., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma:

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, BİR ŞAHIS, DOMUZA ATEŞ ETMEK İSTERKEN KAZARA 14 YAŞINDAKİ TORUNUNU VURARAK ÖLDÜRDÜ.