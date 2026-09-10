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Kahta'da av girişimi kaza ile sonuçlandı: 14 yaşındaki torun yaşamını yitirdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, mısır tarlasına domuzlara ateş açan Y.B.'nin tüfeğinden çıkan kurşun, 14 yaşındaki torunu Ç.A.B.'yi vurdu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 23:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kahta'da av girişimi kaza ile sonuçlandı: 14 yaşındaki torun yaşamını yitirdi

Olay:

Adıyaman'ın Kahta ilçesi eski Kahta Kalesi yakınlarındaki Şeytan Köprüsü mevkiinde, mısır tarlasında bulunan Y.B. isimli kişinin önlerine çıkan domuzlara tüfekle ateş ettiği sırada kazara yanındaki 14 yaşındaki torunu Ç.A.B.'yi vurduğu bildirildi.

İlk müdahale ve tedavi:

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ç.A.B., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma:

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, BİR ŞAHIS, DOMUZA ATEŞ ETMEK İSTERKEN KAZARA 14 YAŞINDAKİ TORUNUNU VURARAK...

ADIYAMAN’DA, BİR ŞAHIS, DOMUZA ATEŞ ETMEK İSTERKEN KAZARA 14 YAŞINDAKİ TORUNUNU VURARAK ÖLDÜRDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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