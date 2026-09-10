Batman'da trafik ışıkları yakınında çarpışma: 4 kişi yaralandı

Batman'da çarpışma ve ilk bilgiler:

Batman'da çevre yolu üzerindeki TPAO Bulvarı yakınlarında, trafik ışıkları mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazanın henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleştiği, araçlarda bulunan 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

müdahale ve tedavi:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleyi sağlık ekipleri gerçekleştirdi. Yaralılar, gerekli müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

trafik akışı ve soruşturma:

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi; araçların kaldırılmasının ardından yol üzerindeki trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili olarak trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve kaza nedeninin tespiti için soruşturma sürüyor.

BATMAN’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.