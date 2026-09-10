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Medeniyetlerin uyumu konseriyle Türkiye ile Çin 55. yılı müzikle kutladı

Ankara’da düzenlenen 'Medeniyetlerin Uyumu' konseri, Türkiye ile Çin'in diplomatik ilişkilerinin 55. yılını ortak sahne ve repertuvarla kutladı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 23:19

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 23:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Medeniyetlerin uyumu konseriyle Türkiye ile Çin 55. yılı müzikle kutladı

Medeniyetlerin uyumu ankara'da sahne aldı

Türkiye ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin 55. yılı, Ankara'da gerçekleştirilen özel bir konserle anıldı. "Medeniyetlerin Uyumu" başlıklı gece, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Çin Ulusal Operası iş birliğiyle düzenlendi ve iki ülkenin sanatçıları aynı sahneyi paylaştı.

iş birliği ve sahne düzeni:

Konserde, Çin'in önde gelen opera sanatçıları ile Türkiye'den isimlerin yanı sıra Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası yer aldı. Programda orkestrayı yöneten şefler Yuan Ding ve Tolga Taviş ile solo vokallerde Aslı Kıyıcı, Chen Yibao, Niu Shasha, Li Shuang, Ayhan Uştuk, Jin Chuan ve Mehmet Yılmaz dikkat çekti.

sahne ve çalgıların buluşması:

Gecede enstrüman solistleri olarak Du Xuan (keman), Ju Xiaofu (piyano) ve Çin müzik kültürünün karakteristik çalgılarından erhu ile Yang Xue sahne aldı. Piyano, keman ve erhu'nun yanısıra orkestra dokusu, eserlerin yorumunda iki ülkenin müzikal renklerini yan yana getirdi.

Program, Çin müziğinin sembolik parçalarını ile Türk ve dünya opera repertuvarından seçkin örnekleri bir araya getirerek kültürel yakınlaşmayı vurguladı. Konser, diplomatik ilişkilerin 55. yılına adanmış bir kültür diplomasisi etkinliği olarak iki ülke arasındaki dostluğun müzik üzerinden ifadesine sahne oldu.

TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDAKİ DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 55. YILI, &quot;MEDENİYETLERİN UYUMU-ÇİN-TÜRKİYE...

TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDAKİ DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 55. YILI, "MEDENİYETLERİN UYUMU-ÇİN-TÜRKİYE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİN 55. YIL DÖNÜMÜ KONSERİ" İLE ANKARA’DA KUTLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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