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Gece uygulamasında direksiyon altından ruhsatsız tabanca çıktı

Aksaray'da Hasas Mahallesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada direksiyon altına gizlenmiş 1 ruhsatsız tabanca bulundu, sürücü M.D. gözaltına alındı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 23:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece uygulamasında direksiyon altından ruhsatsız tabanca çıktı

Hasas Mahallesi'nde gece uygulaması:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin Hasas Mahallesi Nakkaş Caddesi'nde gece yarısı yaptığı rutin uygulamada, şehir merkezi istikametine seyreden bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Sürücünün ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldıktan sonra araçta arama gerçekleştirildi.

arama sırasında bulunanlar:

Yapılan aramada, aracın direksiyon altına gizlenmiş 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sürücünün kimliği M.D. (49) olarak tespit edildi ve olay yerinde gözaltına alındı.

yasal işlem ve soruşturma:

Gözaltına alınan M.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı ve tabancaya el konuldu.

Polisin uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Polisin uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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