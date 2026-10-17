Batman yatırımlarla büyüyor: terörsüz gelecek vurgusu

Batman'da toplu açılış ve hedefler:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Batman'da Sivil Toplum Merkezi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Programa AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Emniyet Genel Müdürü, Batman Valisi Ekrem Canalp ve protokol üyeleri katıldı. Çiftçi, Batman'ın üretim gücü, genç nüfusu ve gelişen imkânlarıyla Türkiye Yüzyılı'nın yükselen şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Sivil toplum merkezi ve toplumsal altyapı:

Çiftçi, 15 bin metrekarelik alanda kurulan ve 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Sivil Toplum Merkezi'nin Türkiye'ye örnek bir yatırım olduğunu söyledi. Merkez, 206 sivil toplum kuruluşu'na ücretsiz çalışma ve ortak kullanım imkânı sunuyor; konferans salonları, eğitim alanları, spor tesisleri ve sosyal buluşma mekânlarıyla sivil toplumun kurumsal kapasitesini hedefliyor.

Merkezin dayanışma ve iş birliğini artıracağını, toplumsal dayanışmayı ve kardeşlik bağlarını güçlendireceğini aktaran Çiftçi, bu tür yatırımların yerel yaşamı kolaylaştırmayı amaçladığını dile getirdi.

Eğitim, trafik güvenliği ve bağımlılıkla mücadele:

Batman Çayı kıyısında 50 bin metrekarelik alanda kurulan Sürücü Akademisi'nin trafik güvenliği açısından önemli bir altyapı sunduğunu vurgulayan Çiftçi, akademiden 22 bini aşkın vatandaşın yararlandığını belirtti ve bilinçli sürücüler yetiştirmenin trafik kazalarını azaltma hedefi taşıdığını söyledi.

Ayrıca pilot il seçilen Batman'da açılan 20 yatak kapasiteli Yataklı Arındırma Merkezi'nin bağımlılıkla mücadelede önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Çiftçi, zehir tacirlerine karşı güvenlik güçleriyle yürütülen çalışmalar kadar, bağımlılıkla mücadelede gençlerin yeniden topluma kazandırılmasının da öncelik olduğunu ifade etti.

İlçe yatırımları ve hizmet ağı:

Çiftçi, ilçelerde tamamlanan yatırımlar hakkında detay verdi: Sason'da 2 bin 978 metre rakımlı Mereto Dağı'na uzanan 19 kilometrelik güvenlik yolunun tamamlandığı; Sason Yeni Hükümet Konağı, Beşiri'de Yeni Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası ile kamu hizmetlerinin modern ortamda toplandığı aktarıldı.

Gercüş'te 32 dairelik personel lojmanları yapıldığı, Hasankeyf'te hizmete alınan Yolüstü Jandarma Karakolu'nun 14 köy ve 4 mezraya hizmet vereceği bilgisi de paylaşıldı. Bu altyapıların bölgenin turizm, ticaret ve güvenlik ulaşımlarına katkı sağlaması bekleniyor.

Güvenlik, kalkınma ve birlik mesajı:

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' hedefinin öncelikli olduğunu belirterek, bu hedefin huzuru kalıcı hâle getirip ülkenin enerjisini kalkınma ve üretime yönelteceğini söyledi. 'Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla bu aziz coğrafyanın bütün evlatları aynı tarihin, aynı kaderin ve aynı geleceğin ortaklarıdır' ifadelerini kullandı.

Çiftçi, 'Terörün olmadığı bir Türkiye’de daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha güçlü şehirler ve daha müreffeh bir gelecek inşa edeceğiz' sözlerini yineleyerek, kamu düzeninden ve milletin güvenliğinden taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Konuşmasının sonunda yatırımların gerçekleştirilmesine katkı sunan kurum ve çalışanlara teşekkür eden Çiftçi, açılışı yapılan eserlerin Batman'a hayırlı olmasını diledi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, BATMAN’DA SİVİL TOPLUM MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE, "TERÖRÜN OLMADIĞI BİR TÜRKİYE’DE DAHA FAZLA YATIRIM, DAHA FAZLA İSTİHDAM, DAHA GÜÇLÜ ŞEHİRLER VE DAHA MÜREFFEH BİR GELECEK İNŞA EDECEĞİZ" DEDİ.