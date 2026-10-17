Bartın’da bilim şenliği yerli teknolojiler ve gösterilerle öne çıktı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kutlubey Kampüsü'nde 15-17 Eylül tarihlerinde düzenlenen Bilim Festivali, yağışlı havaya rağmen üç gün boyunca yoğun ilgi gördü. Organizasyon yetkilileri ve katılımcılar, festivalin yerli ve milli teknolojilerin sergilenmesi, uygulamalı deneyler ile kültürel ve sportif etkinlikleri bir araya getirdiğini belirtti. Etkinlikler süresince ziyaretçi sayısının yaklaşık 60 bin civarında olduğu kaydedildi; BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise basına yaptığı açıklamada festivali gezenlerin sayısının 50 binden fazla olduğunu söyledi.

Teknoloji vitrininde TB2 ve diğer araçlar:

Festivalde en yoğun ilgiyi çekenlerden biri, 2014'ten bu yana envantere giren ve çeşitli sahalarda kullanılan TB2 Bayraktar İnsansız Hava Aracı oldu. Ziyaretçilere, TB2'nin özellikleri ve operasyonlardaki rolleri konusunda yetkili komutanlar bilgi verdi. Haberde adı geçen operasyonlar arasında Pençe, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı ile çatışma bölgelerindeki kullanımları; ayrıca Dağlık Karabağ, Libya ve Rusya-Ukrayna savaşındaki varlığı vurgulandı. Alanında görevli polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve orman ekiplerinin kullandığı teknoloji ve aletler de katılımcıların ilgisini çekti.

Canik Man robotu ve etkinlik çeşitliliği:

Festivalde sergilenen bir diğer dikkat çekici unsur ise Canik Man isimli robottu. Robot, alandaki bir esnafla birlikte çalınan Ankara havasına eşlik ederek dans etti; esnafın ayrılmasının ardından robot, çocuklarla birlikte ritme devam etti. Ziyaretçiler robotun hareketlerini ilgiyle izledi, zaman zaman tempo tuttular. Canik Man ayrıca kısa bir tekvando gösterisi sundu; Uzak Doğu müziği eşliğinde el ve ayak vuruş teknikleri sergilendi.

Festival bünyesinde düzenlenen yaklaşık 100’e yakın atölye, anaokulundan üniversite öğrencilerine ve yetişkinlere kadar geniş bir katılımcı profiline hitap etti. Ziyaretçiler simülasyonlardan sinemaya, dikiş nakıştan tel kırmaya kadar çeşitli kültürel ve eğitim atölyelerinde hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı buldu. AFAD’ın deprem simülasyon tırında öğrencilere farklı şiddetlerde sarsıntılar gösterilerek "çök, kapan" uygulaması uygulamalı olarak anlatıldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, emniyet ve askeri erkan ile belediye ve kurum yetkililerinin katıldığı açılışın ardından festival üç günlük programını tamamladı. Organizasyon yetkilileri, yerli teknolojilerin ve çok yönlü atölyelerin bölgeye teknoloji bilinci kazandırdığına dikkat çekti ve etkinliğin sonlandırıldığını duyurdu.

SİLAHLI KUVVETLERİ'NDE AKTİF YER ALAN TB2 BAYRAKTAR İNSANSIZ HAVA ARACI İLE İLGİLİ YETKİLİ KOMUTANLAR, ÖZELLİKLERİ VE BAŞARILARI İLE İLGİLİ ZİYARETÇİLERE BİLGİ VERDİ.