Özgür Özel: yeni siyasetle birlikte Türkiye'de köklü bir değişim hedefliyoruz

Yeni Parti ön seçim açılışında ilk vurgular:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Başkanlığı Ön Seçimi açılışında yaptığı konuşmada partinin yeni siyaset anlayışının altını çizdi. Açılışta eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın partiye katıldı; Özel, Karayalçın’a rozet takarak bu katılımın partiye güç ve moral verdiğini söyledi.

Özel, Karayalçın’ı siyasete, sosyal demokrasiye uzun yıllardır ilgi duyan ve örnek aldığı bir kişilik olarak nitelendirdi. Katılımı "ilaç", "doping" ve "kuvvet" benzetmeleriyle tanımlayan Özel, bunun hem parti hem de taban için moral kaynağı olduğunu vurguladı.

Yurt gezileri ve kongre süreci:

Sabah saatlerinde Yozgat’ta bir açılışa katıldığını söyleyen Özel, Yozgat ve Kırıkkale ziyaretlerinin ardından Ankara’daki törende konuştuğunu belirtti. İl kongrelerinin partinin yolculuğunda önemli bir adım olduğunu ifade eden Özel, bunun Türkiye siyaseti açısından da kalıcı bir kazanım olacağını savundu.

Özel, geçmiş dönemde yaşanan "butlan" kararına ve bunun yarattığı ayrışmalara değinerek, partinin 47 yıl sonra birlikte birinci parti yapılmasının, Ankara’da 15 ilçe ve toplam 16 belediyenin kazanılmasının altını çizdi. Ayrıca, "Türkiye'nin yüzde 65'ini, nüfusun yüzde 65'ini, ekonominin yüzde 86'sını" birlikte kazandıklarını söyleyerek sürecin geniş tabanlı olduğunu belirtti.

Üyelerin yetkisi ve ön seçim anlayışı:

Özel, Yeni Parti’nin karar alma mekanizmasında merkezi atamaların yerine tabanın sözünün geçeceğini net biçimde açıkladı. Genel Başkanlar geleneksel uygulamalarda aday belirlerken, Yeni Parti’de 54 bin üyenin sandık başına gitmesinin ve doğrudan tercih yapmasının önemini vurguladı. "Yeni Parti’nin üyeleri kimi seçerse il başkanımız odur" sözünü tekrarlayarak merkezi müdahaleyi reddetti.

Özel, Ankara için bugün yapılacak ön seçimin ardından oluşacak yönetimin sadece yerel seçimleri kazanacak bir liste değil, genel seçimlerde partiyi Ankara’da birinci yapacak bir kadro olması gerektiğini söyledi. Adaylar arasında kadın, genç ve hukukçu profillerinin bulunduğuna dikkat çekti; en yaşlı adayın 54, en gencin 39 yaşında olduğunu aktardı.

Yeni siyaset çağrısı ve saha çalışması:

Genel başkan, partinin sahada yoğun bir çalışma temposu oluşturacağını belirterek, gece gündüz çalışacağını ve güçlü bir seçim ile propaganda ordusu kuracaklarını bildirdi. Özel, il yönetimlerinin tek başına yetmeyeceğini, kapı kapı, ev ev, sokak sokak çalışacak, "en az benim kadar inanmış ve adanmış" kadrolara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Konuşmanın sonunda Özel, seçilecek başkanlardan siyaseti mahallelerden başlayıp yukarı taşıyarak seçime kadar ivmelenen bir yapı kurmalarını beklediğini belirtti. "Yeni siyasetle birlikte hiçbir şey geride bıraktıklarımız gibi olmayacak" diyerek üyeleri ileriye, iktidara yürümeye çağırdı.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, "YENİ SİYASETLE BİRLİKTE HİÇBİR ŞEY GERİDE BIRAKTIKLARIMIZ GİBİ OLMAYACAK. HEP BİRLİKTE İLERİYE, İKTİDARA YÜRÜYECEĞİZ" DEDİ.