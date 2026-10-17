Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Son çeyrekte dönüş yaptı: Tofaş Körfez'i 71-69 yendi

Tofaş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Şehit Polis Recep Topaloğlu'nda Körfez Basket'i son çeyrekteki geri dönüşle 71-69 yendi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 20:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Son çeyrekte dönüş yaptı: Tofaş Körfez'i 71-69 yendi

Tofaş deplasmanda geriden gelerek kazanmasını bildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Körfez Basket, sahasında konuk ettiği Tofaş'a 69-71 mağlup oldu. Maç Şehit Polis Recep Topaloğlu salonunda oynandı.

maçın genel görünümü:

Körfez Basket ilk üç çeyrekte üstün oynadı; 1. periyot 20-19, devre 35-26 ve 3. periyot 54-41 önde kapandı. Konuk ekip Tofaş ise son çeyrekte toparlanarak rakibini geriden gelip 71-69 ile geçti. Sonucun ardından Tofaş 71, Körfez Basket 69 olarak tescillendi.

öne çıkan oyuncular ve skor katkıları:

Körfez Basket cephesinde öne çıkan isimler arasında Oscar Cluff 15, Alex Reese 14 ve Johnny Davis 11 vardı. Takım kadrosunda Matt Mitchell 1, Altan Çamoğlu 5, Mert Akay 3, Berk Can Akın 10, Paulius Danusevicius 7 ve Filip Barna 3 sayı kaydetti.

Tofaş'ta ise en skorer isim Bryce Jones 25 oldu. Terrell Carter II 11, Zach Nutall 9, Gabe Brown 8, Shavar Reynolds Jr. 6, Jamuni McNeace 4, Efe Postel 4, Tre’Shawn Thurman 2 ve Yiğitcan Saybir 2 sayı katkısı verdi.

koçlar ve hakemler:

Körfez Basket'in başantrenörü Serhan Kavut, Tofaş'ın başantrenörü Massimo Cancellieri olarak kayıtlara geçti. Maçı yöneten hakemler Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Polat Parlak oldu.

Maç, Körfez'in uzun süreli üstünlüğünün ardından Tofaş'ın son çeyrekteki agresif savunma ve hücum etkinliğiyle sonuç değiştirince izleyenlere çekişmeli bir final sundu.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ&#039;NİN 4. HAFTASINDA TOFAŞ, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI KÖRFEZ...

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 4. HAFTASINDA TOFAŞ, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI KÖRFEZ BASKET'İ BRYCE JONES'UN SON SANİYE ÜÇLÜĞÜYLE 71-69 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Lukaku, Levent Mercan'ın ortasını ağlara gönderdi
images

Elazığ'da Arnavutköy sınavı: ev sahibi net galip
images

Bodrum FK ikinci yarıda çevirdi: Bandırmaspor 1-2 mağlup
images

Fenerbahçe ilk yarıda Lukaku ile 1-0 öne geçti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da Arnavutköy sınavı: ev sahibi net galip

Bodrum FK ikinci yarıda çevirdi: Bandırmaspor 1-2 mağlup

İmece koyunda gece operasyonu: sahil güvenlik ve jandarmadan 16 göçmen yakalandı

İzmir'de 9 yıldır kayıplarda olan eski karı koca operasyonla yakalandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız