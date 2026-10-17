Son çeyrekte dönüş yaptı: Tofaş Körfez'i 71-69 yendi

Tofaş deplasmanda geriden gelerek kazanmasını bildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Körfez Basket, sahasında konuk ettiği Tofaş'a 69-71 mağlup oldu. Maç Şehit Polis Recep Topaloğlu salonunda oynandı.

maçın genel görünümü:

Körfez Basket ilk üç çeyrekte üstün oynadı; 1. periyot 20-19, devre 35-26 ve 3. periyot 54-41 önde kapandı. Konuk ekip Tofaş ise son çeyrekte toparlanarak rakibini geriden gelip 71-69 ile geçti. Sonucun ardından Tofaş 71, Körfez Basket 69 olarak tescillendi.

öne çıkan oyuncular ve skor katkıları:

Körfez Basket cephesinde öne çıkan isimler arasında Oscar Cluff 15, Alex Reese 14 ve Johnny Davis 11 vardı. Takım kadrosunda Matt Mitchell 1, Altan Çamoğlu 5, Mert Akay 3, Berk Can Akın 10, Paulius Danusevicius 7 ve Filip Barna 3 sayı kaydetti.

Tofaş'ta ise en skorer isim Bryce Jones 25 oldu. Terrell Carter II 11, Zach Nutall 9, Gabe Brown 8, Shavar Reynolds Jr. 6, Jamuni McNeace 4, Efe Postel 4, Tre’Shawn Thurman 2 ve Yiğitcan Saybir 2 sayı katkısı verdi.

koçlar ve hakemler:

Körfez Basket'in başantrenörü Serhan Kavut, Tofaş'ın başantrenörü Massimo Cancellieri olarak kayıtlara geçti. Maçı yöneten hakemler Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Polat Parlak oldu.

Maç, Körfez'in uzun süreli üstünlüğünün ardından Tofaş'ın son çeyrekteki agresif savunma ve hücum etkinliğiyle sonuç değiştirince izleyenlere çekişmeli bir final sundu.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 4. HAFTASINDA TOFAŞ, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI KÖRFEZ BASKET'İ BRYCE JONES'UN SON SANİYE ÜÇLÜĞÜYLE 71-69 MAĞLUP ETTİ.