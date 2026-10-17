Bağdat temasları: Fidan'dan Irak'ta silahsızlandırma ve kapsamlı iş birliği vurgusu

Bağdat temaslarının ana hatları:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için bulunduğu Bağdat'taki programı kapsamında geniş kapsamlı görüşmeler yaptı. Sabah meslektaşlarıyla kısa görüşmeler gerçekleştiren Fidan, toplantı başında Türkiye'nin bir buçuk yıl süren dönem başkanlığını resmen Irak Dışişleri Bakanlığı’na devrettiklerini belirtti. Toplantıda özellikle Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını doğrudan ilgilendiren meselelerin nitelikli bir şekilde tartışıldığını ifade etti.

Güvenlik, silahsızlandırma ve Haşdi Şabi ile ilişkiler:

Fidan, Bağdat ziyaretinde Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Salih Falih Fayyad ile bir araya gelerek bölgesel durumları ve örgütün içinde bulunduğu konumu ele aldıklarını söyledi. Fidan, Falih Fayyad ile ilişkilerinin MİT yıllarından itibaren çok uzun süredir devam ettiğini ve bu çerçevede Irak'ta belli silahlı grupların silahsızlandırılmasına yönelik atılan adımlar ile gelinen noktanın değerlendirme konusu olduğunu aktardı.

Görüşmelerde ayrıca terörle mücadele, Sincar gibi güvenlik alanındaki hassas başlıklar, savunma iş birliği ve bölgesel istikrarın sağlanmasına dönük pratik adımlar masaya yatırıldı. Fidan, Irak yönetiminin bu konularda güçlü bir siyasi irade ortaya koyduğunu ve atılan adımların izlenmesinin sürdürüleceğini vurguladı.

Ekonomi, siyaset ve ikili ilişkilerde yol haritası:

Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Sayın Nizar, Başbakan Ali Zeydi ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ekonomik iş birliği, enerji ve bağlantısallık, kalkınma ile siyaset ve güvenlik başlıklarını kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti. Başbakan Zeydi’nin ilişkileri ileri taşıma yönünde ciddi bir vizyona sahip olduğunu; bu vizyonun Irak politikalarına olumlu yansıdığını söyledi.

Türkiye'nin, yakın tarihten kaynaklanan yaraların giderilmesi ve bölgedeki sıkıntıların ortadan kalkması için Türkiye elinden gelen bütün yapıcı rolü oynayacak tutumunu ilettiklerini vurgulayan Fidan, diyalog ve barış yoluyla siyasi problemlerin kısa sürede çözülmesi temennisinde bulundu.

Türkmen temsilcilerle görüşme ve topluluk vurgusu:

Fidan, Bağdat'ta ayrıca Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı heyetiyle bir araya geldi. Heyetin başkanı Ağaoğlunun dün itibarıyla devlet bakanı olarak atandığını ve Meclis onayının ardından kendisini tebrik ettiklerini belirtti. Ağaoğlu’nun cephenin içinden çıkan bir isim olması ve bu atamanın Meclis süreçlerine yansımasının önemine işaret edildi.

Türkmenlerin Irak içindeki durumunu yıllardır takip ettiklerini söyleyen Fidan, Türkmen topluluğunun Irak’taki genel yapının çok yapıcı bir parçası olduğunu, yıkıcı veya bölücü faaliyet içinde olmadıklarını ve Irak'ın sadık vatandaşları olduğunu vurguladı. Türkiye ile Irak arasındaki tarihi, kültürel ve coğrafi bağların modern, kurumsal ve herkesin menfaatine çalışan bir yapıya dönüştürülmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Gelecek adımlar ve beklentiler:

Fidan, Bağdat ziyaretinin devamında Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi ve yakında Irak Milli Güvenlik Müsteşarı ile güvenlik odaklı toplantıların yapılacağını, bu görüşmelerde iki ülke arasındaki güvenlik boyutunun ve bölgesel güvenlik politikalarının detaylı şekilde ele alınacağını söyledi. Ziyaretlerin genel amacını, iki ülke ilişkilerinde yapıcı zemini güçlendirmek ve bölgesel barış için diyalogu teşvik etmek olarak özetledi.

Fidan’ın açıklamaları, Ankara'nın Bağdat ile çok yönlü iş birliğini sürdürme kararlılığını ve Irak'ta güvenlik ile siyaset alanındaki gelişmeleri yakından takip etme iradesini ortaya koydu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Bağdat'ta yaptığı açıklamada, "Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Salih Falih Fayyad'la bölgesel durumlar, Irak'ta belli silahlı grupların silahsızlandırılmasına yönelik atılan adımlar, gelinen nokta gibi Türkiye-Irak ilişkileri, güvenlik perspektifi birçok konuyu değerlendirme imkanımız oldu" dedi.