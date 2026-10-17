Vali Gül'den kritik açıklama: yıkım başladı, tahliye devam ediyor
Vali Gül yaptığı açıklamada, "Yıkım başladı, tahliye devam ediyor" dedi. Açıklama yetkili mercilerce paylaşıldı ve sürecin sürdüğü vurgulandı.
Çalışmanın seyri:
Vali Gül'ün ifadesi, yıkım ve tahliye işlemlerinin aktif biçimde yürütüldüğünü gösteriyor. İlgili birimler süreci takip ediyor ve koordinasyonun devam ettiği bildiriliyor.
Vatandaşa çağrı:
Yetkililer, vatandaşların yetkililerin yönlendirmelerine uyması gerektiğini belirtiyor; güvenliğin öncelikli olduğu sürecin hassasiyetle yönetildiği ifade ediliyor.
Vali Gül: "Yıkım başladı, tahliye devam ediyor"
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