Vali Gül'den kritik açıklama: yıkım başladı, tahliye devam ediyor

Vali Gül yaptığı açıklamada, "Yıkım başladı, tahliye devam ediyor" dedi. Açıklama yetkili mercilerce paylaşıldı ve sürecin sürdüğü vurgulandı.

Çalışmanın seyri:

Vali Gül'ün ifadesi, yıkım ve tahliye işlemlerinin aktif biçimde yürütüldüğünü gösteriyor. İlgili birimler süreci takip ediyor ve koordinasyonun devam ettiği bildiriliyor.

Vatandaşa çağrı:

Yetkililer, vatandaşların yetkililerin yönlendirmelerine uyması gerektiğini belirtiyor; güvenliğin öncelikli olduğu sürecin hassasiyetle yönetildiği ifade ediliyor.

Vali Gül: "Yıkım başladı, tahliye devam ediyor"