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Vali Gül'den kritik açıklama: yıkım başladı, tahliye devam ediyor

Vali Gül, yıkımın başladığını ve tahliyelerin devam ettiğini açıkladı; yetkililer süreci yakından izliyor, vatandaşlar uyarılara göre hareket etmeli.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 19:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Vali Gül'den kritik açıklama: yıkım başladı, tahliye devam ediyor

Vali Gül'den kritik açıklama: yıkım başladı, tahliye devam ediyor

Vali Gül yaptığı açıklamada, "Yıkım başladı, tahliye devam ediyor" dedi. Açıklama yetkili mercilerce paylaşıldı ve sürecin sürdüğü vurgulandı.

Çalışmanın seyri:

Vali Gül'ün ifadesi, yıkım ve tahliye işlemlerinin aktif biçimde yürütüldüğünü gösteriyor. İlgili birimler süreci takip ediyor ve koordinasyonun devam ettiği bildiriliyor.

Vatandaşa çağrı:

Yetkililer, vatandaşların yetkililerin yönlendirmelerine uyması gerektiğini belirtiyor; güvenliğin öncelikli olduğu sürecin hassasiyetle yönetildiği ifade ediliyor.

Vali Gül: &quot;Yıkım başladı, tahliye devam ediyor&quot;

Vali Gül: "Yıkım başladı, tahliye devam ediyor"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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