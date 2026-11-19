Merz ve ABD'li müzakereciler Berlin'de buluştu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabaların yoğunlaştığı bir dönemde, Berlin'de düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu zirvesi öncesi ABD'li müzakereciler Jared Kushner ve Steve Witkoff ile bir araya geldi.

Görüşme, Almanya Başbakanlığında gerçekleştirildi ve zirvenin hazırlık sürecine katkı sunarak toplantı gündeminin şekillendirilmesine yönelik beklentileri değerlendirmeyi amaçladı. Toplantı, uluslararası aktörler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine odaklandı.

Toplantının gündemi:

Kushner, Almanya ziyareti öncesinde Witkoff ile Gönüllüler Koalisyonu toplantısında Avrupalı liderlerle bir araya geleceklerini belirtmiş; önceliklerinin Ukrayna ile Avrupa arasında koordinasyonu güçlendirmek, kalıcı barışın temel unsurları üzerinde ortak tutum geliştirmek ve çok taraflı müzakerelerin gündemini belirlemek olduğunu vurgulamıştı. Görüşmelerde ayrıca Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması, Avrupa'da istikrarın güçlendirilmesi ve gelecekteki çatışma riskinin azaltılması gibi somut başlıklar ele alındı.

Zirve katılımcıları ve Türkiye temsili:

Berlin'deki Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'ne hükümet ve devlet başkanlarının yanı sıra dışişleri bakanları düzeyinde temsil edilecek toplam 35 ülke katılıyor. Zirvede NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın yanı sıra 30'dan fazla ülkenin hükümet ve dışişleri temsilcileri yer alacak.

Zirvede, Ukrayna-Rusya müzakerelerinin sonraki süreçlerinde atılacak adımlar, Ukrayna'ya daha fazla destek sağlanması ve uzun vadeli barış koruma ile ülkenin yeniden inşası öncelikli başlıklar arasında bulunuyor. Türkiye'yi toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil edecek.

ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ ZİRVE ÖNCESİNDE ABD'Lİ MÜZAKERECİLER JARED KUSHNER VE STEVE WİTKOFF İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.