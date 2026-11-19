Ford Türkiye'den yeni Blackline serisi:

Ford Türkiye, Tourneo Courier ailesine yönelik olarak tasarladığı yeni Blackline serisini sınırlı sayıda piyasaya sundu. Hem ticari hem de binek araç DNA'sını bir araya getiren bu versiyon, yoğun şehir kullanımı ile hafta sonu kaçamakları arasında denge kurmak isteyen kullanıcılara yönelik olarak konumlandırıldı.

Dış tasarım ve görsel kimlik:

Blackline modelinde öne çıkan unsur, Kaktüs Gri gövde renginin siyah tavan ve tavan raylarıyla oluşturduğu iddialı çift renk kombinasyonu. Bu kontrast görünüm; ön kaput, ön çamurluklar, kapı yanları ve bagaj kapağındaki özel siyah çıkartmalarla destekleniyor. Araçta siyah renkli, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar ile siyah kapı kolları yer alıyor; bunun yanında 16 inç Blackline’a özel tasarım jantlar dış tasarımın siyah detaylarını tamamlıyor. Standart ön sis farları ve karartılmış arka camlar da serinin sportif duruşunu pekiştiriyor.

İç mekan ve teknoloji:

Kabinde Titanium donanımından ilham alan detaylar dikkat çekiyor; ön koltuk başlıklarında Blackline logosu bulunuyor ve koltuklarda, başlıklarda ile kol dayama alanlarında gövde rengiyle uyumlu dekoratif dikişler kullanılıyor. Ön paneldeki dekoratif alan da aynı tonda özel boya ile tamamlanmış. Araçta standart olarak yer alan 8 inçlik dokunmatik ekranlı SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi ve sürücü karşısındaki dijital gösterge paneli, bağlantı ve multimedya deneyimini öne çıkarıyor. Ayrıca direksiyondan müzik kontrolü, akıllı telefon entegrasyonu, dijital klima ve yağmur sensörlü otomatik ön cam silecekleri gibi konfor öğeleri standart sunuluyor.

Sürüş dinamikleri ve güvenlik:

Yeni Tourneo Courier Blackline, 1,0 litrelik, 125 PS güç üreten benzinli motor ve otomatik şanzıman (A/T) kombinasyonuyla sunuluyor. Bu donanım, şehir içi ve uzun yol kullanımında akıcı ve konforlu bir sürüş sağlamak üzere yapılandırılmış. Güvenlik paketinde ise Çarpışma Önleme Yardımcısı, Şerit Takip Sistemi, Hız Kontrol Sistemi ve Akıllı Hız Yardımı, Trafik İşareti Tanıma, Arka Park Sensörü ve ESP gibi bir dizi aktif sürüş destek sistemi standart olarak yer alıyor.

Fiyatlama, paket seçenekleri ve kredi kampanyası:

Blackline, fiyat ve donanım dengesi açısından Deluxe ile Titanium paketleri arasına konumlandırılmış durumda. Model sınırlı üretimle sunulduğu için segmentinde fark arayan müşteriler için çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor. Araç, destekli kredi kampanyasıyla anahtar teslim fiyatı üzerinden alınabiliyor; ayrıca kredi kampanyası ve "işini büyüten paket kredisi" olmak üzere iki farklı kredi seçeneği müşterilere sunuluyor.

Özetle, Ford Tourneo Courier Blackline; çift renkli sportif görünümü, zengin standart donanımı ve pratik kullanım özellikleriyle hem iş hem de yaşam ihtiyaçlarına hitap eden sınırlı üretim bir alternatif sunuyor.

FORD TÜRKİYE, TOURNEO COURİER AİLESİNE DİNAMİK TASARIMI VE ZENGİN DONANIMIYLA ÖNE ÇIKAN YENİ BLACKLİNE SERİSİNİ DAHİL ETTİ