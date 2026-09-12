Batman'da mutfakta çıkan yangın kafe ve oyun salonunda maddi kayba yol açtı

olayın oluşu:

Dün gece saatlerinde Batman GAP Mahallesi'nde bir kafe ve oyun salonunun mutfak bölümünden yükselen dumanları fark eden işletme sahipleri ve çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ulaşmasının ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale süreci ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri alevlerin salonun diğer bölümlerine sıçramasını önlemeye odaklanarak olay yerine intikal etti ve kısa sürede müdahaleyle yangını kontrol altına alıp söndürdü.

hasar ve soruşturma:

Yangında herhangi bir yaralanma bildirilmedi; ancak iş yerinin mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı ve olayla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İşletme sahipleri ve çevredekiler olayın ardından bölgeden uzaklaştırıldı; emniyet ve itfaiye ekiplerinin çalışması tamamlandıktan sonra alanda gerekli tespitlerin yapılmasına devam edilecek.

BATMAN’DA KAFE VEBATMAN GAP MAHALLESİ’NDE BİR KAFE VE OYUN SALONUNUN MUTFAK BÖLÜMÜNDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLÜRKEN YANGIN SONRASI MADDİ HASAR MEYDANA OLUŞTU. OYUN SALONUNDA KORKUTAN YANGIN