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Keçiören'de yol verme kavgası: iki şüpheli gözaltına alındı

Keçiören'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü; aracıyla önünü kesip inen saldırganlar tehlikeli hareketler yaptı. Polis K.E. ve Y.E. gözaltında.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Keçiören'de yol verme kavgası: iki şüpheli gözaltına alındı

Keçiören'de trafikte saldırı: iki şüpheli gözaltına alındı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddialara göre tartışmanın alevlenmesi üzerine bir sürücü diğerinin önünü aracıyla kesti. Olayın ardından araçtan inen iki kişi karşı sürücüye saldırdı.

olayın gelişimi:

Olay sırasında saldırganlar, önünü kestikleri araçtaki sürücüye fiziksel müdahalede bulundu. Ardından her iki kişi araçlarına binerek trafikte tehlikeli manevralar yaptı; bu durum yayaların ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye soktu.

polis müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet ekipleri kısa sürede çalışma başlattı. Yapılan müdahale ve araştırmada şüpheliler K.E. ile Y.E. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara’daki trafik kavgasının failleri gözaltına alındı

Ankara’daki trafik kavgasının failleri gözaltına alındı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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