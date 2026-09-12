Keçiören'de yol verme kavgası: iki şüpheli gözaltına alındı

Keçiören'de trafikte saldırı: iki şüpheli gözaltına alındı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddialara göre tartışmanın alevlenmesi üzerine bir sürücü diğerinin önünü aracıyla kesti. Olayın ardından araçtan inen iki kişi karşı sürücüye saldırdı.

olayın gelişimi:

Olay sırasında saldırganlar, önünü kestikleri araçtaki sürücüye fiziksel müdahalede bulundu. Ardından her iki kişi araçlarına binerek trafikte tehlikeli manevralar yaptı; bu durum yayaların ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye soktu.

polis müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet ekipleri kısa sürede çalışma başlattı. Yapılan müdahale ve araştırmada şüpheliler K.E. ile Y.E. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara’daki trafik kavgasının failleri gözaltına alındı