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Batman'da öğle saatlerinde zincirleme çarpışma: iki yaralı

Batman'da Cumhuriyet Bulvarı'nda motosiklet ile iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı; birinin durumu ağır, polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Batman'da öğle saatlerinde zincirleme çarpışma: iki yaralı

Batman'da öğle saatlerinde zincirleme çarpışma: iki yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir motosiklet ile iki otomobilin karıştığı çarpışma sonucu olay yerine çok sayıda vatandaşın ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Çarpışmada 2 kişi yaralandı; yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Soruşturma ve gelişmeler:

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olay yerinde yapılan ön tespit ve tanık ifadeleri doğrultusunda kazanın nedenini aydınlatmak için çalışıyor. Hastanedeki yaralıların durumu ve soruşturmanın sonuçlarına ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

BATMAN’DA MOTOSİKLET İLE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

BATMAN’DA MOTOSİKLET İLE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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