Batman'da öğle saatlerinde zincirleme çarpışma: iki yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir motosiklet ile iki otomobilin karıştığı çarpışma sonucu olay yerine çok sayıda vatandaşın ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Çarpışmada 2 kişi yaralandı; yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Soruşturma ve gelişmeler:

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olay yerinde yapılan ön tespit ve tanık ifadeleri doğrultusunda kazanın nedenini aydınlatmak için çalışıyor. Hastanedeki yaralıların durumu ve soruşturmanın sonuçlarına ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

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