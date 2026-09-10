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Kayserispor'da iç saha sınavı: Kadir Has'ta İstanbulspor engeli

Kayserispor, TFF 1. Lig 7. haftasında İstanbulspor karşısında iç saha çıkışı için hazırlanıyor; teknik ekip ve futbolcular milli ara öncesi galibiyete odaklandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 23:51

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor'da iç saha sınavı: Kadir Has'ta İstanbulspor engeli

hazırlıklar başladı:

TFF 1. Lig 7. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk edecek olan Kayserispor, hazırlıklarını kulüp tesislerinde Teknik Direktör Atila Gerin yönetiminde sürdürdü. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından topla çalışma gerçekleştirirken antrenmanın temposu ve konsantrasyonu dikkat çekti.

antrenman akışı ve takım durumu:

Gerin nezaretindeki çalışma, taktik geribildirimler ve takım içi uyum üzerine kuruldu. Teknik heyetin saha içi varyasyonlar üzerinde durduğu, oyuncuların pozisyon adaptasyonları ile kondisyon çalışmalarını bir arada yürüttüğü belirtildi. Lig başlangıcında elde edilen 13 puanun takımda moral sağladığı, kalan iki maçın milli ara öncesi kritik olduğu vurgulandı.

oyuncuların hedefleri ve mesajları:

Defans oyuncusu Jamel Tabidze, taraftarlara galibiyeti armağan etmek istediklerini söyleyerek: "Bütün maçlar gibi bu maç da çok önemli. Taraftarlarımızın önünde bir maç oynayacağız, onlara bu galibiyeti vermemiz gerekiyor. Bu açıdan bakarsak çok önemli bir maça çıkacağız" dedi.

Kaleci Gökhan Değirmenci ise Esenler Erokspor deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyeti hatırlatarak iç sahada da aynı isteği tekrarladı: "İki maç galibiyet alamamıştık. İki maçta da galibiyete yakın olan taraf bizdik ama hem kendi hatalarımızdan hem de diğer sebeplerden dolayı 3 puan alamamıştık. Bu maçı çıkış maçı olarak görüyorduk... Deplasmanda 3 puan aldık, bunu taçlandırmak için tabii ki içarıda da 3 puana çok ihtiyacımız var."

teknik direktörün değerlendirmesi:

Atila Gerin, ligdeki ilk 6 haftada elde edilen 13 puan için memnuniyetini ifade ederek milli araya kadar kayıpsız gitmek istediklerini belirtti: "6 haftada 4 deplasman, 2 iç saha maçımız vardı. Sıkı maçlar oynadık. Allah’a şükürler olsun 13 puan güzel. Biz bunu biraz daha artırıp puan ortalamasını tutturarak devam ettirmek istiyoruz. İstanbulspor maçı da diğerlerinden kolay bir maç değil. Onun için biz o maça da en ciddi halimizle çıkacağız." Gerin, yönetimin takıma kattığı derinlik ve oyuncuların uyum sürecinin kısa kaldığını da vurguladı.

Kayserispor ile İstanbulspor karşılaşması 14 Eylül Pazartesi günü Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak ve ev sahibi ekip, milli ara öncesi iç sahada seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

TFF 1. LİG&#039;DE İSTANBULSPOR&#039;U KONUK EDECEK OLAN KAYSERİSPOR, MAÇIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

TFF 1. LİG'DE İSTANBULSPOR'U KONUK EDECEK OLAN KAYSERİSPOR, MAÇIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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