Battalgazi'de mahalle mahalle temizlik seferberliği

Battalgazi'de temizlik çalışmaları devam ediyor:

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde günlük temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokakların yanı sıra camiler, mezarlıklar ve ortak kullanım alanlarında düzenli temizlik uygulamaları yapılıyor.

Ekiplerin müdahale alanları:

Ekipler, çalışma programı kapsamında Ali Baba Mezarlığı, Malatya Stadyumu, Orduzu Pınarbaşı, Çolakoğlu Mahallesi ve İpek Caddesi gibi noktalarda yoğun temizlik gerçekleştirerek biriken atıkları topladı. Bu müdahaleler, ilçenin görünür çevre kirliliğinin giderilmesine ve ortak kullanım alanlarının düzeninin korunmasına odaklanıyor.

Saha uygulamaları ve öncelikler:

Çalışmalar süresince süpürme, çöp toplama ve ortak alanların temizlenmesi öncelikli işler arasında yer alıyor. Ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak yürütülen programla çevre temizliğini sağlıyor ve bölgesel hijyenin korunmasına katkı veriyor.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ İLÇE GENELİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR