Dolar 49,5216 +0,11%
Euro 55,7529 +0,40%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.688,01 +0,73%
EUR/USD 1,1252 +0,28%
Brent Petrol 105,68 -0,23%
--°

Okullarda çevre bilinci aşılanıyor: Haliliye'de sıfır atık eğitimleri

Haliliye Belediyesi'nin sıfır atık eğitimleri okullarda öğrencilere atık ayrıştırma ve geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Okullarda çevre bilinci aşılanıyor: Haliliye'de sıfır atık eğitimleri

Haliliye'de sıfır atık eğitimleri okullara taşınıyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat öncülüğünde yürütülen çevre dostu çalışmalar, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda sürdürülebilir eğitimlere dönüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, ilçedeki öğrencilere atık yönetimi ve çevre bilinci kazandırılmasına öncelik veriliyor.

Eğitim içeriği ve uygulama yöntemi:

Haliliye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde, çevre mühendisleri öğrencilere sıfır atığın önemi, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve geri dönüşümün ekonomiye katkısı gibi temel başlıkları uygulamalı örneklerle aktardı. Eğitimler kapsamında öğrenciler gündelik yaşamdan örneklerle atık ayrıştırma süreçlerini öğreniyor; geri dönüşümün atık azaltma ve kaynak tasarrufuna nasıl etkide bulunduğu anlatılıyor.

Uygulamalı öğrenme: Şehit Hasan Hüseyin Çalışkan İlkokulu örneği:

Son olarak Şehit Hasan Hüseyin Çalışkan İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara ayrıştırma kutuları ve geri dönüşümün pratik adımları tanıtıldı. Eğitimlerde aynı zamanda ilçede faaliyete geçirilen 6 adet Sıfır Atık Marketin işleyişi ve bu marketlerin sıfır atık projesine sağladığı katkılar öğrencilere anlatıldı; böylece teori ve uygulama birbirini tamamladı.

Haliliye Belediyesi, sadece altyapı yatırımlarıyla yetinmeyip okullarda düzenlenen bilinçlendirme faaliyetleriyle de çevrenin korunmasına destek veriyor. Belediye yetkilileri, çocukların küçük yaşta edinecekleri çevre dostu alışkanlıkların aile ve toplum düzeyinde kalıcı değişim yaratmasını hedefliyor. Sürdürülen eğitimlerle öğrencilerin geri dönüşüm konusunda daha duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

ÇEVREYE DUYARLI NESİLLER İÇİN EĞİTİM

ÇEVREYE DUYARLI NESİLLER İÇİN EĞİTİM

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karasu'da sel evleri yıktı, eşyalar molozların altında kaldı
images

Mersin'de dört gündür süren yağışlar Mezitli, Erdemli ve Silifke'de yoğunlaştı
images

Bartın'da ırmağın taşıdığı çamur Karadeniz kıyısını kahverengiye boyadı
images

Tehlike sakarya'da devam ediyor: bakan çağrıda bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karasu'da sel evleri yıktı, eşyalar molozların altında kaldı

Ak parti ve Karabük TSO el ele: yeni yönetime hayırlı olsun ziyareti ve kalkınma gündemi

Zile-Turhal kara yolunda kafa kafaya çarpışma: 5 kişi yaralandı

Karadeniz bereketi Hopa meydanında balık ekmek şölenine dönüştü

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı