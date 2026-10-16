Okullarda çevre bilinci aşılanıyor: Haliliye'de sıfır atık eğitimleri

Haliliye'de sıfır atık eğitimleri okullara taşınıyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat öncülüğünde yürütülen çevre dostu çalışmalar, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda sürdürülebilir eğitimlere dönüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, ilçedeki öğrencilere atık yönetimi ve çevre bilinci kazandırılmasına öncelik veriliyor.

Eğitim içeriği ve uygulama yöntemi:

Haliliye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde, çevre mühendisleri öğrencilere sıfır atığın önemi, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve geri dönüşümün ekonomiye katkısı gibi temel başlıkları uygulamalı örneklerle aktardı. Eğitimler kapsamında öğrenciler gündelik yaşamdan örneklerle atık ayrıştırma süreçlerini öğreniyor; geri dönüşümün atık azaltma ve kaynak tasarrufuna nasıl etkide bulunduğu anlatılıyor.

Uygulamalı öğrenme: Şehit Hasan Hüseyin Çalışkan İlkokulu örneği:

Son olarak Şehit Hasan Hüseyin Çalışkan İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara ayrıştırma kutuları ve geri dönüşümün pratik adımları tanıtıldı. Eğitimlerde aynı zamanda ilçede faaliyete geçirilen 6 adet Sıfır Atık Marketin işleyişi ve bu marketlerin sıfır atık projesine sağladığı katkılar öğrencilere anlatıldı; böylece teori ve uygulama birbirini tamamladı.

Haliliye Belediyesi, sadece altyapı yatırımlarıyla yetinmeyip okullarda düzenlenen bilinçlendirme faaliyetleriyle de çevrenin korunmasına destek veriyor. Belediye yetkilileri, çocukların küçük yaşta edinecekleri çevre dostu alışkanlıkların aile ve toplum düzeyinde kalıcı değişim yaratmasını hedefliyor. Sürdürülen eğitimlerle öğrencilerin geri dönüşüm konusunda daha duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

ÇEVREYE DUYARLI NESİLLER İÇİN EĞİTİM