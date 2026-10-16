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Bayburt'ta çatı uçması ve ulaşım aksamalarına karşı kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bayburt çevreleri için cumartesi 09.00-20.00 saatleri arasında saatte 50-70 km kuvvetli rüzgar ve fırtına uyardı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt'ta çatı uçması ve ulaşım aksamalarına karşı kuvvetli rüzgar uyarısı

Bayburt için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt çevrelerinde cumartesi günü güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Uyarıda, rüzgarın saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Etkili olacağı saat aralığı:

Uyarıya göre, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın 09.00’dan itibaren etkili olması ve 20.00’ye kadar sürmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Beklenen etkiler ve alınması gereken önlemler:

Saatte 50 ila 70 kilometre hızla esecek rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar bekleniyor; yetkililer vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AYBURT İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

AYBURT İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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