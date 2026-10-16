Beyaz sessizlik: Kartalkaya, Sarıalan ve Düvenlik yaylaları karla kaplandı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kış manzarası

Bolu'nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi güzergahı boyunca yağan lapa lapa kar, ulaşım güzergahları ve etrafındaki mesire alanlarında kışın ilk hissedilir tablosunu oluşturdu.

kar yağışı ve bölgeye etkileri:

Sarıalan Yaylası ile Düvenlik Yaylası mevkiilerinde yoğunlaşan yağış, yeşil çam ormanlarının üzerini beyaza bürüyerek geniş bir görsel zenginlik sundu. Virajlı yollar ve yayla patikaları karla kaplanırken, bölgeyi takip edenler kısa sürede değişen hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

görsel şölen ve kayıt altına alınması:

Çam ağaçlarının karla kaplandığı eşsiz manzara, bölgeden geçen araçların gördüğü sahnelerin yanı sıra havadan dron ile de görüntülendi. Yaylaların beyaza dönüşü, hem kış turizmi açısından hem de doğal peyzajın izlenmesi açısından etkileyici kareler sundu.

BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ GÜZERGAHI İLE SARIALAN VE DÜVENLİK YAYLALARI TAMAMEN BEYAZA BÜRÜNDÜ. ÇAM AĞAÇLARININ KARLA KAPLANDIĞI EŞSİZ MANZARA HAVADAN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.