Dolar 49,5213 +0,11%
Euro 55,7537 +0,40%
Bist 11.724,37 -2,86%
Altın Gram 6.698,79 +0,89%
EUR/USD 1,1255 +0,30%
Brent Petrol 105,68 -0,23%
--°

Beyaz sessizlik: Kartalkaya, Sarıalan ve Düvenlik yaylaları karla kaplandı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde sabah başlayan yoğun kar yağışıyla Kartalkaya Kayak Merkezi ile Sarıalan ve Düvenlik yaylaları kısa sürede beyaza büründü.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:23

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 16:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Beyaz sessizlik: Kartalkaya, Sarıalan ve Düvenlik yaylaları karla kaplandı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kış manzarası

Bolu'nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi güzergahı boyunca yağan lapa lapa kar, ulaşım güzergahları ve etrafındaki mesire alanlarında kışın ilk hissedilir tablosunu oluşturdu.

kar yağışı ve bölgeye etkileri:

Sarıalan Yaylası ile Düvenlik Yaylası mevkiilerinde yoğunlaşan yağış, yeşil çam ormanlarının üzerini beyaza bürüyerek geniş bir görsel zenginlik sundu. Virajlı yollar ve yayla patikaları karla kaplanırken, bölgeyi takip edenler kısa sürede değişen hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

görsel şölen ve kayıt altına alınması:

Çam ağaçlarının karla kaplandığı eşsiz manzara, bölgeden geçen araçların gördüğü sahnelerin yanı sıra havadan dron ile de görüntülendi. Yaylaların beyaza dönüşü, hem kış turizmi açısından hem de doğal peyzajın izlenmesi açısından etkileyici kareler sundu.

BOLU&#039;NUN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ GÜZERGAHI...

BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ GÜZERGAHI İLE SARIALAN VE DÜVENLİK YAYLALARI TAMAMEN BEYAZA BÜRÜNDÜ. ÇAM AĞAÇLARININ KARLA KAPLANDIĞI EŞSİZ MANZARA HAVADAN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin'de dört gündür süren yağışlar Mezitli, Erdemli ve Silifke'de yoğunlaştı
images

Bartın'da ırmağın taşıdığı çamur Karadeniz kıyısını kahverengiye boyadı
images

Tehlike sakarya'da devam ediyor: bakan çağrıda bulundu
images

sıfır atığı aile politikası olarak kurguluyoruz

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alaca'da yağışta kayan otomobil devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa’da kayıp iddiası: 63 yaşındaki adamın maskeli kişilerce kaçırıldığı öne sürüldü

Mersin'de dört gündür süren yağışlar Mezitli, Erdemli ve Silifke'de yoğunlaştı

İznik'te trafik denetimlerini haberleştiren WhatsApp ağına operasyon: 8 gözaltı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı