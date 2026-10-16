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Erzincan'da güneyli fırtına kapıda: saatleri ve riskleri

Erzincan çevresinde 17 Ekim Cumartesi 09.00-20.00 arasında güneyli yönlerden saatte 50-70 km hızla fırtına bekleniyor; çatı uçması ve zehirlenme riski.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da güneyli fırtına kapıda: saatleri ve riskleri

Erzincan'da fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan çevrelerinde yarın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Kurumun uyarısına göre rüzgar hızı saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşabilir ve olumsuz koşullar yaratabilir.

Etki zamanı ve hız:

Uyarıda fırtınanın 17 Ekim Cumartesi saat 09.00'da başlayıp aynı gün 20.00'ye kadar devam etmesinin öngörüldüğü belirtildi. Rüzgarın güneyli yönlerden eseceği ifade edildi.

Olası riskler ve alınacak tedbirler:

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direklerin devrilmesi, çatılarda hasar ve uçma, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğal gaz kullanımına bağlı baca gazı zehirlenmeleri gibi riskler öne çıkıyor. Vatandaşlara olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları, dışarıda bırakılan hafif eşyaları sabitlemeleri ve araç kullanırken tedbirli davranmaları tavsiye ediliyor.

Meteoroloji ile yerel yetkililer, uyarılara uyulması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

ERZİNCAN’DA FIRTINA BEKLENİYOR

ERZİNCAN’DA FIRTINA BEKLENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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