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Bayburt'tan Konya'ya uzanan silah ağı çöktü: operasyon sonucu bir tutuklama

Bayburt ve Konya'da düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve parça ele geçirildi; 10 şüpheliden biri tutuklandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bayburt'tan Konya'ya uzanan silah ağı çöktü: operasyon sonucu bir tutuklama

Bayburt'tan Konya'ya uzanan silah ağı çöktü: operasyon sonucu bir tutuklama

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmada Bayburt ve Konya'da operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve parça ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Emniyet birimlerince bildirilen ele geçen malzeme listesinde 9 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 2 tüfek ile birlikte 1 dinamit lokumu bulundu. Teknik parça ve mühimmat arasında 378 av tüfeği tetik tertibatı, 283 plastik tetik korkuluğu, 223 tabanca fişeği, 21 kartuş sayıldı. Ayrıca 24 bıçak ve 2 muşta da ele geçirildi.

Şüpheliler ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında toplam 10 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Kaynaklarda, şüphelilerden ikisinin KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı; adliyeye sevk edilen kişiler arasında S.İ. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı, O.N.D. isimli şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Yetkililer, benzer suçların önlenmesi için çalışmanın devam edeceğini belirtti.

BAYBURT MERKEZLİ OLARAK BAYBURT VE KONYA&#039;DA DÜZENLENEN SİLAH TİCARETİ OPERASYONLARINDA ÇOK SAYIDA...

BAYBURT MERKEZLİ OLARAK BAYBURT VE KONYA'DA DÜZENLENEN SİLAH TİCARETİ OPERASYONLARINDA ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT VE SİLAH PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 10 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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