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Başakşehir'de kız öğrenci yurdu vurgusuyla reklam yapan kafe mühürlendi

Başakşehir'de kahve zinciri şubesi sosyal medyada 'kız öğrenci yurdu karşısındayız' ile reklam yaptı; tepki üzerine belediye ekipleri kafeyi mühürledi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Başakşehir'de kız öğrenci yurdu vurgusuyla reklam yapan kafe mühürlendi

Başakşehir'de reklam tepki çekti

Başakşehir'de zincir bir kahve markasının şubesi sosyal medyada 'kız öğrenci yurdu karşısındayız' ifadesiyle reklam paylaştı. Paylaşıma ait görüntüler kısa sürede yayılarak tepkilere neden oldu.

Belediye müdahalesi:

Sosyal medyada oluşan tepkiler sonrasında Başakşehir Belediyesi ekipleri bölgeye gelerek işletme hakkında işlem yaptı ve kafenin faaliyetinin durdurulması kararıyla kafe mühürlendi.

Tepkilerin yansıması:

Reklamın, 'kız öğrenci yurdu karşısındayız' vurgusunun genç nüfusun bulunduğu bir bölgede oluşturduğu rahatsızlık sosyal medyada gündem oldu. Olay, işletmenin paylaşımı ve belediyenin müdahalesiyle geniş biçimde konuşuldu.

Zincir bir kahve markasına ait şubenin paylaşımları ile belediye ekiplerinin müdahalesi, bölgeden gelen görüntülerle birlikte sosyal medyada paylaşıldı.

BAŞAKŞEHİR’DE, &quot;KIZ ÖĞRECİ YURDU KARŞISINDAYIZ&quot; ŞEKLİNDE SOSYAL MEDYADAN REKLAM YAPAN KAFE...

BAŞAKŞEHİR’DE, "KIZ ÖĞRECİ YURDU KARŞISINDAYIZ" ŞEKLİNDE SOSYAL MEDYADAN REKLAM YAPAN KAFE BELEDİYE EKİPLERİNCE MÜHÜRLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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