meteorolojinin uyarısı:

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde yayımladığı hava tahmin raporunda, Eskişehir genelinde öğle saatleri itibarıyla sağanak yağış beklendiği belirtilmişti. Yapılan uyarı kentte hazırlıklı olunmasına zemin hazırladı.

kentte gözlenen görüntüler:

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanakla birlikte vatandaşlar hazırlıklı davranarak şemsiyelerini açtı. Şemsiyesi olmayan bazı kişiler ıslanmamak için dükkan tentelerinin altına sığındı, kısa süreli hareketlilik yaşandı.

Yağışın ardından ıslanan kaldırımlar ve yollar nedeniyle yürüyüş ve trafik akışında temkinli görüntüler oluştu. Sürücüler trafiğe ekstra dikkat ederek kontrollü bir şekilde ilerledi.

Yetkililerin sabahki uyarısı sayesinde büyük çaplı olumsuzluk yaşanmadığı, vatandaşların basit önlemlerle yağışa uyum sağladığı gözlendi.

METEOROLOJİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN SABAH SAATLERİNDE YAPTIĞI UYARILARIN ARDINDAN ESKİŞEHİR'DE ÖĞLE SAATLERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.