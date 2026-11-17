kocasinan’da hizmet gücü artıyor:

Kocasinan Belediyesi, ilçede daha güçlü altyapı ve daha konforlu ulaşım sağlama hedefiyle araç filosunu genişletti. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan 5 toprak silindir ve 2 greyder, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında sahadaki kapasiteyi artıracak. Belediye yetkilileri, yeni makinelerin hem zaman hem bütçe tasarrufu sağlayacağını vurguluyor.

yeni araçların hizmete etkisi:

Kullanıma alınan iş makineleriyle asfalt plentinden agrega üretim tesisine kadar belediyenin kendi imkanlarıyla yürüttüğü süreçlerde verimlilik artışı hedefleniyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelinde daha konforlu, güvenli ve uzun ömürlü yollar oluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Kocasinan’ın yollarında yeni bir dönem başlatıyoruz" dedi. Yeni araçların; yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme işlerinde uygulama hızını ve iş kalitesini yükselteceği ifade edildi.

filo yenilenmesi ve ekonomik hedefler:

Başkan Çolakbayrakdar, araç filosunun güçlendirilmesine ilişkin olarak 2015 yılından bugüne yapılan yatırımlara dikkat çekti. Belediyenin 2015'ten bu yana 180 yeni araç kazandırdığını hatırlatan Çolakbayrakdar, amaçlarının ihtiyaç duyulan her alanda kendi imkanlarıyla çalışmak ve hemşehrilere en kaliteli hizmeti en ekonomik biçimde sunmak olduğunu söyledi. Kendi üretim tesisleri ve güçlü ekiplerle yürütülen çalışmaların, hem zamandan hem maliyetten tasarruf sağlaması bekleniyor.

sürdürülebilirlik ve uzun vadeli planlar:

Belediye, yalnızca araç sayısını artırmakla kalmayıp aynı zamanda çevre dostu ve ekonomik araç tercihiyle sürdürülebilir hizmet modelini de güçlendiriyor. Çolakbayrakdar, yapılan yatırımların Kocasinan’a değer kattığını belirterek, "Hedefimiz, 50 yıl sonrasının Kocasinan’ını bugünden hazırlamak" mesajını verdi. Yeni iş makineleriyle sahadaki güç artışı sayesinde daha nitelikli yollar ve konforlu ulaşım hedeflerine hız kesmeden ilerleneceği ifade edildi.

Belediye yetkilileri, hizmet kalitesini sürekli yükseltmeyi ve ilçenin her mahallesine eşit düzeyde ulaşmayı öncelik olarak gördüklerini, yeni makinelerin bu stratejinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Yeni iş makinelerinin Kocasinan ve hemşehrilere hayırlı olmasını dilediler.

KOCASİNAN BELEDİYESİ, İLÇENİN GELECEĞİNE YÖNELİK YATIRIMLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.