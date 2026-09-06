Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2698 -0,06%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Bayat'ta tarladan ormana geçen yangın 800 dönümlük alanı etkiledi

Çorum’un Bayat ilçesinde tarım arazilerinde başlayan örtü yangını ormana sıçradı; Bayat ve İskilip ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 800 dönüm alan zarar gördü.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 20:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayat'ta tarladan ormana geçen yangın 800 dönümlük alanı etkiledi

olayın gelişimi:

Çorum’un Bayat ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple tarım arazilerinin bulunduğu alanda örtü yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, biçili vaziyetteki tarlaları sararak çevredeki ormanlık alana doğru yayıldı. Bölgeden gelen ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve olay yerine ekipler sevk edildi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangına ilk müdahaleyi Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri yaptı; ardından Bayat ve İskilip ilçelerinden orman işletme müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti. Ekipler, alevleri bölgesel olarak kontrol altına almak için saatlerce süren bir çalışma yürüttü ve yangın söndürüldü. Müdahale sırasında yoğun çalışma ve koordinasyon sağlandı; ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

hasar ve soruşturma:

Söndürme çalışmalarının ardından yapılan tespitlerde, biçili vaziyetteki tarlalar ve ormanlık alanda yaklaşık 800 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

ÇORUM&#039;UN BAYAT İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI, ORMANLIK ALANA SIÇRADI. İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİNİN...

ÇORUM'UN BAYAT İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI, ORMANLIK ALANA SIÇRADI. İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİNİN SÖNDÜRDÜĞÜ YANGINDA, BİÇİLİ VAZİYETTEKİ YAKLAŞIK 800 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akşam tartışması polisi harekete geçirdi: Efeler'de 1 kişi bacaklarından yaralan...
images

Saruhanlı'da bağ işi sırasında yaralanan başkan Ekrem Cıllı ameliyat edildi
images

Siverek Yeni Sanayi Sitesi Kavşağında kaza sonrası tartışma kavgaya dönüştü
images

Serhat Kılıç'ın apartman kamerasına yansıyan son anları

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Banaz sanayi kavşağında çarpışma: tarlaya devrilen araç ve 6 yaralı

Uşak'ta karting rüzgarı: Motul şampiyonasının 5. ayağı tamamlandı

Kayseri protokolü sahnede: başkan Odakır'ın oğlunun düğün töreni

Alsancak'ta mücadele 1-1 sona erdi: Altay ve Denizli İdmanyurdu puanları paylaştı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı