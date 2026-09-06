Bayat'ta tarladan ormana geçen yangın 800 dönümlük alanı etkiledi

olayın gelişimi:

Çorum’un Bayat ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple tarım arazilerinin bulunduğu alanda örtü yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, biçili vaziyetteki tarlaları sararak çevredeki ormanlık alana doğru yayıldı. Bölgeden gelen ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve olay yerine ekipler sevk edildi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangına ilk müdahaleyi Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri yaptı; ardından Bayat ve İskilip ilçelerinden orman işletme müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti. Ekipler, alevleri bölgesel olarak kontrol altına almak için saatlerce süren bir çalışma yürüttü ve yangın söndürüldü. Müdahale sırasında yoğun çalışma ve koordinasyon sağlandı; ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

hasar ve soruşturma:

Söndürme çalışmalarının ardından yapılan tespitlerde, biçili vaziyetteki tarlalar ve ormanlık alanda yaklaşık 800 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

ÇORUM'UN BAYAT İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI, ORMANLIK ALANA SIÇRADI. İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİNİN SÖNDÜRDÜĞÜ YANGINDA, BİÇİLİ VAZİYETTEKİ YAKLAŞIK 800 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ.