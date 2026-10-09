Bayburt ADSM'de üç ayda 24 bin 124 hasta poliklinik hizmeti aldı

Üç aylık dönemde yoğun poliklinik trafiği:

Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM)nde 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 24.124 hasta poliklinik hizmeti aldı. Merkez, bu üç aylık dönemde hem randevulu hem randevusuz başvurularla artan bir hasta yoğunluğu yönetti.

randevu ve başvuru türleri:

Hastaların 12.519'u MHRS üzerinden randevu alarak gelirken, 11.525 hasta randevusuz ayaktan başvurdu. Ayrıca nöbet kliniğinde 1.818 hasta muayene edildi; bu dağılım merkezdeki hizmet erişiminin çeşitliliğini gösterdi.

kliniklere göre dağılım ve uygulanan işlemler:

Merkezde en fazla başvuru 19.215 hasta ile diğer kliniklere oldu. Diğer kliniklerin yanı sıra çocuk kliniğinde 2.409, cerrahi kliniğinde 1.382, periodontoloji kliniğinde 659, protetik diş tedavisi kliniğinde 402, restoratif tedavi kliniğinde 341, endodonti kliniğinde 194 ve genel anestezi kliniğinde 57 muayene gerçekleştirildi.

Bu dönemde yapılan başlıca işlemler arasında 4.742 diş çekimi, 4.156 dolgu ve 2.688 protez uygulaması yer aldı. Ayrıca 1.318 kanal dolgu işlemi, 253 implant uygulaması ve 194 gömülü diş çekimi gerçekleştirildi.

personel yapısı ve hizmet saatleri:

ADSM’de görev yapan kadroda 2 ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı, 1 periodontoloji uzmanı, 1 çocuk diş hekimliği uzmanı, 1 protetik diş tedavisi uzmanı ve toplam 21 diş hekimi bulunuyor. Merkez ayrıca 17.00-24.00 saatleri arasında MHRS üzerinden randevulu hizmet sunmaya devam ediyor.

BAYBURT ADSM’DE 3 AYDA 24 BİN 124 HASTA MUAYENE EDİLDİ