Dünya medya zirvesi Pekin'de başladı: yapay zekâ çağında güvenilirlik ve iş birliği arayışı

7. Dünya Medya Zirvesi Pekin'de başladı

7. Dünya Medya Zirvesi, Çin'in başkenti Pekin'de "Yapay Zeka Çağında Medya: Mutabakattan Eyleme" temasıyla açıldı. Zirve, Xinhua Haber Ajansı ve Pekin Belediyesi yönetiminin iş birliğiyle düzenleniyor ve medya sektörünün küresel aktörlerini bir araya getiriyor.

Zirvenin kapsamı ve katılımcı profili:

Etkinlik, 112 ülke ve bölgeden yaklaşık 330 ana akım medya kuruluşu, düşünce kuruluşu ve devlet kurumunu ile Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 500 temsilciyi buluşturdu. Zirveye Xinhua Haber Ajansı, Associated Press (AP), Reuters, Agence France-Presse (AFP) ve CNN gibi küresel haber kurumlarının üst düzey yöneticileri katıldı.

Yapay zekâ tartışmaları: riskler ve yönelimler:

Panel ve oturumlarda yapay zekânın haber üretimi ve dağıtımındaki etkileri mercek altına alındı. Katılımcılar, yapay zekânın haber üretim hızını artırdığı; ancak bunun izlenebilirlik, doğrulama eksikliği ve değer yargılarına dayalı önyargı gibi yeni riskler doğurduğu uyarısında bulundu.

Medya yöneticileri, bu dönüşüm sürecinde ana akım medya kuruluşlarının güvenilirliklerini korumak ve aynı zamanda teknolojiyi etkin şekilde kullanmak zorunda olduklarını vurguladı. Tartışmalarda, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi, iyi uygulamaların paylaşılması ve ortak etik standartların oluşturulması gerektiği üzerinde duruldu.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, yapay zekâ teknolojisi ilerledikçe medya profesyonellerinin bu teknolojiden en iyi şekilde yararlanması gerektiğini; bununla birlikte ana akım medyanın güvenilirliğinin korunmasının önemine işaret ederek, "Xinhua, sektörün gelişimini ilerletmek, fikir alışverişini ve iş birliğini teşvik etmek amacıyla tüm taraflarla diyaloğu güçlendirmeye hazırdır" dedi.

Katılımcılar, yapay zekâ uygulamalarının düzenlenmesi, içerik doğrulama mekanizmalarının iyileştirilmesi ve şeffaf algoritma uygulamalarının geliştirilmesi gibi somut adımların önemini sıklıkla gündeme getirdi. Ortak çalışmalar ve uluslararası iş birliği, güvenilir haberciliğin sürdürülebilmesi için anahtar olarak tanımlandı.

Zirvenin geçmişi ve önemi:

İlki 2009'da düzenlenen Dünya Medya Zirvesi, medya alanında değişim ve iş birliği için küresel bir platform haline geldi. Zirvenin bir önceki toplantısı 2024'te Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi merkezi Urumçi'de gerçekleştirilmişti. Bu yılki buluşma, yapay zekâ gündemiyle sektörün yönelimlerini ve ortak çözüm arayışlarını yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.

7. DÜNYA MEDYA ZİRVESİ TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN ÖNDE GELEN MEDYA KURUMLARININ TEMSİLCİLERİNİN KATILIMI İLE ÇİN’İN BAŞKENTİ PEKİN’DE BAŞLADI.