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Emniyet hava gözetimini UÇBEY VTOL ile güçlendiriyor

Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 öncesi Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine UÇBEY VTOL insansız hava aracı dahil edildi; zirvede görev yapacak.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 20:04

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Emniyet hava gözetimini UÇBEY VTOL ile güçlendiriyor

UÇBEY VTOL görev başında:

Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde, güvenlik önlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda Antalya Emniyet Müdürlüğü envanterine dahil edilen UÇBEY VTOL insansız hava aracı, zirve süresince sahada hava gözetimi ve güvenlik görevleri için kullanılmaya başlandı.

Emniyet teşkilatına katılan sistem, etkinlik alanları ve çevresindeki geniş sahaların anlık takibi ile güvenlik personelinin saha hakimiyetini artırmayı hedefliyor. Araç, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından planlanan operasyonel düzenlemeler doğrultusunda rutin devriye ve özel görevlerinde görev alacak.

teknik özellikler ve saha avantajları:

UÇBEY VTOL, dikey kalkış ve iniş (VTOL) yeteneği sayesinde herhangi bir piste ihtiyaç duymadan farklı arazi ve saha koşullarında hızla konuşlandırılabiliyor. Gelişmiş uçuş kontrolü ve uzaktan kumanda kabiliyeti, operatörlere geniş alanların eş zamanlı izlenmesi ve hızlı müdahale hattının oluşturulması imkânını sunuyor.

Bu tür dikey kalkışlı insansız hava araçları, özellikle kalabalık etkinliklerde yerden erişimin zor olduğu noktalarda görüntüleme ve istihbarat toplama kapasitesini artırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün teknolojik kapasitesine eklenen araç, COP31 güvenlik planlamasında hava kaynaklı gözetimin etkinliğini destekleyecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü, UÇBEY VTOL’un sahadaki entegrasyonunu sağlayarak, zirve süresince hem önleyici güvenlik tedbirlerini güçlendirmeyi hem de olay anında hızlı bilgi akışı temin etmeyi amaçlıyor.

EGM envanterine UÇBEY VTOL insansız hava aracı dahil edildi

EGM envanterine UÇBEY VTOL insansız hava aracı dahil edildi

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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