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Muş'ta lezzetler bir araya geldi: bin kişiye ekmek arası hamsi ikramı

Muş'taki yöresel ürün festivalinde Türkiye'nin dört bir yanından esnaf ürünlerini sergiledi; 300 kadına şal, bin kişiye ekmek arası hamsi ikram edildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 18:37

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EDİTÖR: Emre Koç

Muş'ta lezzetler bir araya geldi: bin kişiye ekmek arası hamsi ikramı

Muş'ta yöresel ürün festivali yoğun ilgi gördü

Türkiye'nin dört bir yanından gelen esnafın stant açtığı festival alanı, yerel lezzet ve ürünleri görmek isteyen vatandaşlarla doldu. Ziyaretçiler hem alışveriş yaptı hem de sunulan ikramlara katıldı; organizasyon alanında yoğunluk oluştu.

İkramlar ve katılımcı yoğunluğu:

Etkinlik kapsamında 300 kadına şal dağıtılırken, alandaki ziyaretçilere bin kişilik ekmek arası hamsi ikram edildi. Dağıtımlar ve stantlardaki hareketlilik, festivalin ilgi görmesine yol açtı.

Ürün çeşitliliği ve organizasyon açıklaması:

Festivalin koordinatörü Funda Günay memnuniyetlerini dile getirerek 'Muş halkına bu kadar ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyoruz.' dedi. Günay, festivalde Kahramanmaraş’ın baharatı, Diyarbakır’ın kahvesi, Sivas’ın sucuğu, Trabzon’un tereyağı, peyniri, tulum peyniri ve ekmeği, Gümüşhane’nin pestili ve kömesi, İzmir’in kuru yemişi ile Malatya’nın üzüm pekmezi, Harput pekmezi, keçiboynuzu pekmezi ve dut pekmezi gibi ürünlerin yer aldığını aktardı.

Günay ayrıca 'Biz yılın belirli dönemlerinde farklı illerde düzenlenen festivallere katılıyoruz. Şu anda çok memnunuz, esnafımız da çok memnun.' ifadeleriyle organizasyonun sürdürülebilirliğine ve esnaf memnuniyetine vurgu yaptı.

MUŞ&#039;TA KURULAN YÖRESEL ÜRÜN FESTİVALİNDE TÜRKİYE&#039;NİN DÖRT BİR YANINDAN GELEN ESNAFLAR ÜRÜNLERİNİ...

MUŞ'TA KURULAN YÖRESEL ÜRÜN FESTİVALİNDE TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN GELEN ESNAFLAR ÜRÜNLERİNİ VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNE SUNDU. FESTİVAL KAPSAMINDA 300 KADINA ŞAL DAĞITILIRKEN, ZİYARETÇİLERE BİN KİŞİLİK EKMEK ARASI HAMSİ İKRAM EDİLDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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