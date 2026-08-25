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Bayburt hafta sonuna kadar aralıklı sağanakla karşı karşıya

Bayburt ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren başlayacak aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanakların çarşamba-cumartesi arası süreceği bildirildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:43

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt hafta sonuna kadar aralıklı sağanakla karşı karşıya

meteorolojik değerlendirme:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Erzurum’un kuzey kesimleri ile Erzincan, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

sıcaklık ve 5 günlük tahmin:

Bugün Bayburt’ta hava sıcaklığının en düşük 14, en yüksek 28 derece olması bekleniyor. Bölge için hazırlanan beş günlük tahminlerde ise; çarşamba 13-28, perşembe 14-27, cuma 11-26 ve cumartesi 12-25 derece aralığı öngörülüyor.

etki süresi ve yerel beklentiler:

Raporda, yağışlı havanın cumartesi gününe kadar etkili olmasının tahmin edildiği vurgulandı. Ayrıca Bayburt ve ilçelerinde çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri de gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Vatandaşların ve yerel ilgililerin meteorolojik gelişmeleri takip etmeye devam etmeleri öneriliyor.

BAYBURT’TA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

BAYBURT’TA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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