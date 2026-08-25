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Haliliye'de ulaşım konforu için sokaklarda kapsamlı yenileme

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat'ın talimatıyla 12 ekip ile cadde ve sokaklarda kilitli parke, bakım ve onarım yaparak ulaşım güvenliğini artırıyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Haliliye'de ulaşım konforu için sokaklarda kapsamlı yenileme

Haliliye'de ulaşım konforu için sokaklarda kapsamlı yenileme

Haliliye Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 12 ekip, eş zamanlı olarak mahallelerde sahada çalışarak yollarda konfor ve güvenliği artırmayı hedefliyor.

Çalışmanın önceliği:

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat talimatıyla yürütülen çalışmalar özellikle altyapı işleri tamamlanan ve kullanıma bağlı deformasyon oluşan bölgelerde yoğunlaşıyor. Ekipler, ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda kilitli beton parke taşı döşeme, yenileme, bakım ve onarım gibi üstyapı müdahalelerini gerçekleştiriyor.

Mahallelerde yürütülen çalışmalar:

Program kapsamında Ahmet Yesevi Mahallesi’nde 3 ekip, Devteyşti Mahallesi’nde 2 ekip görev yapıyor. Veysel Karani, Bahçelievler, Bağlarbaşı, Sancaktar, Süleymaniye, Konuklu ve Paşabağı mahallelerinde ise birer ekip sahada çalışıyor. Ekipler, deforme olan yolları yenilemenin yanı sıra günlük ulaşımda yaşanan aksaklıkları gidermeye odaklanıyor.

Vatandaş talepleri ve program:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda farklı mahallelerdeki yol sorunlarına müdahale ediyor; ayrıca mevcut yolların periyodik bakımını gerçekleştirerek ulaşım güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Belediye, ilçe genelinde yürütülen yol çalışmalarının program dahilinde devam edeceğini ve ihtiyaç duyulan bölgelere ekiplerin yönlendirilmeye devam edeceğini bildirdi.

Yapılan yenileme ve onarım çalışmalarıyla hem günlük ulaşımda rahatlık sağlanması hem de altyapı sonrası üstyapı dayanıklılığının artırılması hedefleniyor. Süreç boyunca saha organizasyonu ve mahallelerin önceliklendirilmesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından takip ediliyor.

HALİLİYE’DE SOKAKLAR YENİLENİYOR

HALİLİYE’DE SOKAKLAR YENİLENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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