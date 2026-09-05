Bayburt il müftülüğünde atama: Eyüpsultan müftüsü Basri Bektaş göreve başladı

Görev değişikliği kararı yayımlandı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmî Gazetede ilan edildi. Karar, 2026/279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında il müftülüklerindeki görev değişikliklerini kapsıyor.

Bayburt ve Zonguldak atamaları:

Karara göre, Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı Zonguldak İl Müftülüğü görevine getirildi. Danacı'nın yeni görevlendirmesi, il müftülüklerindeki rotasyonun bir parçası olarak açıklandı.

Bayburt İl Müftülüğüne ise Eyüpsultan İlçe Müftüsü Basri Bektaş atandı. Bektaş'ın göreve başlamasıyla Bayburt il müftülüğündeki yönetim değişikliği resmiyet kazandı.

Atama kararları Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve ilgili atamalar adı geçen karar çerçevesinde uygulamaya konuldu.

BAYBURT İL MÜFTÜLÜĞÜNDE GÖREV DEĞİŞİMİ