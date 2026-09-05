Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Bayburt il müftülüğünde atama: Eyüpsultan müftüsü Basri Bektaş göreve başladı

2026/279 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla Bayram Danacı Zonguldak'a atanırken, Eyüpsultan İlçe Müftüsü Basri Bektaş Bayburt il müftüsü oldu.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt il müftülüğünde atama: Eyüpsultan müftüsü Basri Bektaş göreve başladı

Görev değişikliği kararı yayımlandı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmî Gazetede ilan edildi. Karar, 2026/279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında il müftülüklerindeki görev değişikliklerini kapsıyor.

Bayburt ve Zonguldak atamaları:

Karara göre, Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı Zonguldak İl Müftülüğü görevine getirildi. Danacı'nın yeni görevlendirmesi, il müftülüklerindeki rotasyonun bir parçası olarak açıklandı.

Bayburt İl Müftülüğüne ise Eyüpsultan İlçe Müftüsü Basri Bektaş atandı. Bektaş'ın göreve başlamasıyla Bayburt il müftülüğündeki yönetim değişikliği resmiyet kazandı.

Atama kararları Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve ilgili atamalar adı geçen karar çerçevesinde uygulamaya konuldu.

BAYBURT İL MÜFTÜLÜĞÜNDE GÖREV DEĞİŞİMİ

BAYBURT İL MÜFTÜLÜĞÜNDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hasat başladı: Bayburt'ta biçerdöver denetimleri yoğunlaştı
images

Bayındır’da bağımsızlık coşkusu: kurtuluşun 104. yılı anıldı
images

Filoya katılan GÖKBEY ile hava ambulans kapasitesi genişleyecek
images

Bayburt'ta halk sağlığı haftasında çocuklara yönelik eğlenceli sağlıklı yaşam et...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bilecik’te jandarmadan operasyon: dolandırıcılık hükümlüsü cezaevine gönderildi

Jandarma Pelitözü'nde motosiklet sürücülerine ekipman ve kural hatırlatması

Işık ihlalinde motosikletle çarpışan taksi sürücüsüne 51 bin lira ceza

Tarım ve istihdama destek amacıyla Pazaryeri'de çiftlikte inceleme

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır