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Bayburt jandarma personeline kriz anlarında psikolojik ilk yardım eğitimi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen psikolojik ilk yardım eğitimine 24 personel katıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:58

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bayburt jandarma personeline kriz anlarında psikolojik ilk yardım eğitimi

eğitimin kapsamı ve katılımcılar:

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik olarak düzenlenen eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Eğitimlere 24 personel katıldı ve kurum içi müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

eğitimde işlenen başlıca konular:

Eğitim programında afet ve acil durumların bireyler üzerindeki psikolojik etkileri, kriz anında uygulanabilecek doğru yaklaşım ve iletişim yöntemleri ile psikolojik ilk yardımın temel uygulamaları ele alındı. Katılımcılara, zorlayıcı durumlar yaşayan kişilere nasıl yaklaşılacağı ve güvenli destek sağlama adımları aktarıldı.

neden önemli ve beklentiler:

Böyle bir eğitimin amacı, sahada görev yapan jandarma personelinin kriz yönetiminde daha etkin ve duyarlı davranmasını sağlamaktır. Doğru iletişim ve ilk müdahale uygulamaları, hem bireylerin kısa vadeli ihtiyaçlarının karşılanmasına hem de uzun vadeli psikososyal iyileşme süreçlerine katkı sunar. Kurumsal düzeyde alınan bu tür önlemler, toplum güvenini ve müdahale kalitesini artırmayı hedefler.

BAYBURT’TA JANDARMA PERSONELİNE PSİKOLOJİK İLK YARDIM ANLATILDI

BAYBURT’TA JANDARMA PERSONELİNE PSİKOLOJİK İLK YARDIM ANLATILDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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