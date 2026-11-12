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Bayburt ve Gümüşhane'yi bağlayacak havalimanında sona yaklaşılırken saha incelemesi

Valiler Mustafa Eldivan ve Cevdet Atay, 2018'de temeli atılan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda inceleme yaptı; altyapı tamam, uçuşlar 2026'da hedefleniyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 08:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt ve Gümüşhane'yi bağlayacak havalimanında sona yaklaşılırken saha incelemesi

Bayburt-Gümüşhane havalimanı inşaatında valiler saha incelemesi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, yapımı süren Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Projeyi üstlenen Bayburt Group İnşaat yetkilileri ve teknik ekipten çalışmaların güncel durumu hakkında bilgi alan valiler, sahada yürütülen işlerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi yönünde notlar aldı.

saha gezisinde alınan bilgiler:

Valiler, inşaat alanını adım adım gezerek proje kapsamında tamamlanan ve devam eden işleri yerinde gördü. Teknik ekipten, altyapı çalışmalarının tamamlandığı; üstyapı, elektrik, seyrüsefer ve terminal düzenlemeleri gibi aşamaların ise sürdüğü bilgisi aktarıldı. Ziyarette, iş güvenliği ve iş programına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

proje geçmişi ve tamamlanma hedefi:

Salyazı'da inşa edilen havalimanının temeli 2018 yılında atıldı; ilk planlamada 2020 yılında hizmete açılması öngörülmüştü. Aradan geçen yaklaşık sekiz yıla rağmen proje tamamlanamadı. Havalimanının yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olması, pist uzunluğunun ise 3 bin metre olarak planlandığı belirtiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu daha önce altyapı çalışmalarının tamamlandığını, üstyapı çalışmalarının ise sürdüğünü açıklamış; hedefin 2026 yılı içinde tesisi tamamlayarak uçuşları başlatmak olduğu ifade edilmişti.

Yetkililer, projenin iki ilin ulaşım altyapısını güçlendireceğini ve bölge ekonomisine yeni bir dinamizm kazandıracağını vurguladı. Valilerin yaptığı saha incelemesi, çalışmalardaki ilerlemenin yakından takip edildiğini gösterirken, hedeflenen takvime uyumun sağlanması için üstyapı dönemindeki yoğunluğun önemli olduğu not edildi.

8 YILDIR TAMAMLANAMAYAN BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI’NDA İKİ İLİN VALİSİ İNCELEMELERDE...

8 YILDIR TAMAMLANAMAYAN BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI’NDA İKİ İLİN VALİSİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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