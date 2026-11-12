Valinin zeytin günü: Kuşadası'nda hasada çırpma makinesiyle katıldı

Vali Varol ağaçların başına geçti

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası'nda gerçekleştirilen Zeytin Rotası Programı kapsamındaki hasat etkinliğine katıldı. Etkinlikte ağaçların başına geçen Vali Varol, çırpma makinesi ile dallardaki zeytinleri kendi elleriyle topladı.

Etkinlikte öne çıkanlar:

Hasada katılarak üreticilerle bir araya gelen Varol, ağaçlardan zeytinlerin toplanmasına eşlik etti. Çırpma makinesini kullanırkenki anlar objektiflere yansıdı ve etkinlik sırasında üreticilerle sohbet etti.

Yerel üretime katılımın mesajı:

Vali Varol'un sahada yer alması, Aydın'ın önemli tarımsal değerleri arasında yer alan zeytinin üretim sürecine dikkat çekti. Etkinlik, hasat heyecanını paylaşma ve üreticilerle doğrudan iletişim kurma fırsatı sundu.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, KUŞADASI'NDA DÜZENLENEN ZEYTİN HASADI ETKİNLİĞİNDE ÇIRPMA MAKİNESİNİ ELİNE ALARAK AĞAÇLARDAN ZEYTİN TOPLADI.