Dolar 50,2534 +0,05%
Euro 55,7862 +0,06%
Bist 11.666,42 +0,04%
Altın Gram 6.440,11 -0,36%
EUR/USD 1,1084 -0,06%
Brent Petrol 91,77 -1,07%
--°

Geleceğin sporcuları Aydın'da küçük yaşta yetenek avında

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Spora İlk Adım' projesiyle 4. sınıf öğrencileri farklı branşlarda uzman eğitmenlerle spor alışkanlığı kazanıyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 08:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Geleceğin sporcuları Aydın'da küçük yaşta yetenek avında

Geleceğin sporcuları Aydın'da küçük yaşta yetenek avında

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Spora İlk Adım" projesi, ilkokul 4. sınıf öğrencilerini sporla buluşturarak çocukların hem fiziksel hem de sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında düzenlenen antrenmanlar devam ederken minikler, uzman eğitmenlerin yönlendirmesiyle farklı branşları deneyimliyor.

Antrenman içerikleri ve kazanımlar:

Gerçekleştirilen çalışmalar, çocuklara küçük yaşta düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor. Antrenmanlarda hem eğlenceli etkinliklere yer veriliyor hem de sportif becerilerin geliştirilmesine odaklanılıyor. Projenin öncelikli hedefleri arasında takım ruhunun benimsenmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması bulunuyor. Öğrenciler, farklı branşları deneyimleyerek hangi alanda yetenekli olduklarını keşfetme fırsatı yakalıyor.

Kurum açıklaması ve sürdürülebilirlik:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Spora İlk Adım Projesi ile ilkokul 4. sınıf öğrencilerimizi farklı spor branşlarıyla buluşturuyoruz. Gerçekleştirilen antrenmanlarla çocuklarımızın sportif becerilerini geliştirmelerini, takım ruhunu benimsemelerini ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarını destekliyoruz."

Proje boyunca çocukların eğitimleri aralıksız sürdürülüyor ve minikler, kendilerini geliştirmek için antrenmanlara devam ediyor. İl müdürlüğü, programın sürdürülebilir olmasını sağlayarak katılımcı çocukların uzun vadede sporla iç içe yaşamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN “SPORA İLK ADIM” PROJESİYLE İLKOKUL 4....

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN “SPORA İLK ADIM” PROJESİYLE İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ FARKLI SPOR BRANŞLARIYLA BULUŞARAK SPORTİF BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt voleybolunda gurur verici sezon: bölge ikinciliği
images

Erzincanlı güreşçiler yarı finallerin kapısını araladı
images

Of'ta genç milliler farklı başladı
images

Van Bommel: Türkiye fırsat yakadı ama sonucu çeviremedi, biz hazırız

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bandırma'da denize uçan araç vinçle çıkarıldı; sürücü hafif yaralandı

Risk gruplarında pnömoni tehlikesi: aşı ve hijyenle korunma çağrısı

Gerze'de operasyon: küçük miktar uyuşturucuya gözaltı

Yenipazar'da Sevgi Yolu baştan aşağı yenileniyor

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi