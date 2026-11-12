Geleceğin sporcuları Aydın'da küçük yaşta yetenek avında

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Spora İlk Adım" projesi, ilkokul 4. sınıf öğrencilerini sporla buluşturarak çocukların hem fiziksel hem de sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında düzenlenen antrenmanlar devam ederken minikler, uzman eğitmenlerin yönlendirmesiyle farklı branşları deneyimliyor.

Antrenman içerikleri ve kazanımlar:

Gerçekleştirilen çalışmalar, çocuklara küçük yaşta düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor. Antrenmanlarda hem eğlenceli etkinliklere yer veriliyor hem de sportif becerilerin geliştirilmesine odaklanılıyor. Projenin öncelikli hedefleri arasında takım ruhunun benimsenmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması bulunuyor. Öğrenciler, farklı branşları deneyimleyerek hangi alanda yetenekli olduklarını keşfetme fırsatı yakalıyor.

Kurum açıklaması ve sürdürülebilirlik:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Spora İlk Adım Projesi ile ilkokul 4. sınıf öğrencilerimizi farklı spor branşlarıyla buluşturuyoruz. Gerçekleştirilen antrenmanlarla çocuklarımızın sportif becerilerini geliştirmelerini, takım ruhunu benimsemelerini ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarını destekliyoruz."

Proje boyunca çocukların eğitimleri aralıksız sürdürülüyor ve minikler, kendilerini geliştirmek için antrenmanlara devam ediyor. İl müdürlüğü, programın sürdürülebilir olmasını sağlayarak katılımcı çocukların uzun vadede sporla iç içe yaşamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN “SPORA İLK ADIM” PROJESİYLE İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ FARKLI SPOR BRANŞLARIYLA BULUŞARAK SPORTİF BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR.