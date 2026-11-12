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Tercan'da fidanlar geleceğe nefes oldu

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen etkinlikte Kaymakam Neslihan Kısa Duman, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 08:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Tercan'da fidanlar geleceğe nefes oldu

Tercan'da fidanlar toprakla buluştu:

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğinde ilçenin farklı kesimlerinden katılımcılar bir araya geldi. Etkinliğe, Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, kurum amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar ve etkinlik süreci:

Program boyunca katılımcılar belirlenen alanda topluca fidan dikimi yaptı; yetkililer kısa bilgilendirme konuşmaları ile dikim tekniği ve bakım konularında uyarılarda bulundu. Etkinlik, katılımcıların ortak çalışmasıyla fidanların toprakla buluşturulması ve alanın düzenlenmesiyle devam etti.

Amaç ve kapanış:

Organizasyonun temel hedefi gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması ve ağaçlandırma bilincinin artırılmasıydı. Program, fidan dikiminin tamamlanmasının ardından katılımcıların değerlendirmeleri ile sona erdi.

TERCAN’DA FİDANLAR GELECEĞE NEFES OLMAK İÇİN TOPRAKLA BULUŞTU

TERCAN’DA FİDANLAR GELECEĞE NEFES OLMAK İÇİN TOPRAKLA BULUŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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