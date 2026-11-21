Bayburtlu gençler Batman ve çevresine uğurlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları programı çerçevesinde Bayburtlu gençler, Gençlik Merkezi'nden uğurlandı. Programa katılan gençler, bölgenin tarihî ve kültürel zenginliklerini yerinde tanıma fırsatı bulmak üzere yola çıktı.

gezi rotası:

Bayburt'tan hareket eden kafile, öncelikle Batman'ı ziyaret edecek; ardından Hasankeyf ve Midyat gibi tarihî merkezlere uğrayacak. Hasankeyf'te binlerce yıllık geçmişi yansıtan mekânlar, Midyat'ta ise taş konaklar, dar sokaklar ve geleneksel mimari gençlerin gözlemlerine konu olacak.

kampın hedefleri:

Kamp süresince gençler, gezilecek şehirlerin tarihi dokusunu tanıma, bölgenin kültürel değerlerini yakından görme ve gezi boyunca yeni deneyimler kazanma imkânı elde edecek. Etkinlikler, katılımcıların tarih bilincini güçlendirmeyi ve yerel mirasa ilişkin farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Gençlerin bu tür programlarla kültürel hafızayı yerinde gözlemleyerek pekiştirmesi ve farklı coğrafyaların tarihî dokusunu doğrudan yaşaması hedefleniyor.

BAYBURTLU GENÇLER TARİH VE KÜLTÜR KAMPI İÇİN BATMAN’A UĞURLANDI