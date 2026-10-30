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Bayburt'ta 103. yıl coşkusu resepsiyonla taçlandı

Vali Mustafa Eldivan ile eşi Meltem Eldivan'ın ev sahipliğindeki resepsiyon, Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Emre Koç

Bayburt'ta 103. yıl coşkusu resepsiyonla taçlandı

bayburt'ta cumhuriyet coşkusu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan ev sahipliğinde, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Etkinlik, şehir manzarası sunan Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda gerçekleştirildi.

programda konuşulanlar:

Resepsiyonda konuşan Vali Mustafa Eldivan, Cumhuriyet'in kuruluşunun anlam ve önemine değinerek davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Konuşma, kutlamaların birlik ve beraberlik mesajını öne çıkardı.

katılımcılar ve kapanış:

Programa Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Burak Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Aydoğan Karasu ile il siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Resepsiyon, Vali Eldivan ve eşi Meltem Eldivan'ın davetlilerle sohbet etmesinin ardından, Cumhuriyet'in 103. yılı anısına hazırlanan pastanın kesilmesiyle sona erdi.

BAYBURT’TA CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA RESEPSİYON DÜZENLENDİ

BAYBURT’TA CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA RESEPSİYON DÜZENLENDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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