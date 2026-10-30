Crp yüksekliği enfeksiyon olduğunu tek başına kanıtlamaz

Crp yüksekliği ne anlama gelir:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Evirgen, kan tahlillerinde sık karşılaşılan CRP yüksekliğinin mutlaka enfeksiyon anlamına gelmediğini vurguladı. CRP nin karaciğer tarafından üretilen ve vücuttaki iltihabi yanıtı gösteren bir protein olduğunu belirten Evirgen, bu değerin enfeksiyonların yanı sıra romatizmal hastalıklar, otoimmün bozukluklar, doku hasarı ve bazı kronik hastalıklarda da yükselebileceğini söyledi.

CRP tek başına enfeksiyon tanısı koymak için yeterli değildir. Laboratuvar sonucundaki yükseklik, inflamasyonun varlığına işaret eder; ancak bu sürecin hangi organda geliştiğini veya hangi etkenin sorumlu olduğunu tek başına göstermez.

Tanı ve değerlendirmede hangi adımlar önemlidir:

Doç. Dr. Ömer Evirgen, tanı sürecinde hastanın şikâyetlerinin ve klinik bulgularının temel olduğunu kaydetti. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, idrar yaparken yanma, karın ağrısı ve genel durum değişiklikleri gibi belirtilerin dikkatle sorgulanması gerektiğini belirtti. Gerekli görüldüğü durumlarda kan sayımı, idrar incelemesi, kültür testleri ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanıldığını aktardı.

Evirgen, CRP değerinin normal sınırlarda olmasının enfeksiyon ihtimalini tamamen ortadan kaldırmadığını da özellikle işaret etti. Enfeksiyonun erken dönemlerinde veya bazı özel klinik tabloda CRP artışının henüz belirginleşmemiş olabileceğini, bu nedenle hastanın muayenesinin ve gerektiğinde tekrarlanan tetkiklerin tanıda önemli rol oynadığını söyledi.

Antibiyotik kullanımı ve uyarılar:

Uzman, CRP yüksekliği nedeniyle kişilerin kendi kendine antibiyotik kullanmaması gerektiğini hatırlattı. Antibiyotiklerin yalnızca uygun klinik değerlendirme sonucu ve hekim önerisiyle kullanılmasının gerektiğini belirten Evirgen, gereksiz antibiyotik kullanımının antibiyotik direncine yol açabileceğini vurguladı. Laboratuvar sonuçlarının, hastanın şikâyetleri ve diğer tetkiklerle birlikte uzman hekim tarafından değerlendirilmesinin doğru tanı ve tedavi için hayati önemde olduğunu ifade etti.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. ÖMER EVİRGEN, KAN TAHLİLLERİNDE SIK KARŞILAŞILAN CRP YÜKSEKLİĞİNİN TEK BAŞINA ENFEKSİYON TANISI KOYMAK İÇİN YETERLİ OLMADIĞINI BELİRTEREK, LABORATUVAR SONUÇLARININ HASTANIN ŞİKÂYETLERİ VE KLİNİK BULGULARIYLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.