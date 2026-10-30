Dolar 49,9425 +0,07%
Euro 55,9713 +0,35%
Bist 11.011,00 -1,38%
Altın Gram 6.400,91 -1,12%
EUR/USD 1,1203 +0,20%
Brent Petrol 113,00 +1,99%
--°

Crp yüksekliği enfeksiyon olduğunu tek başına kanıtlamaz

Doç. Dr. Ömer Evirgen, CRP yüksekliğinin tek başına enfeksiyon kanısı koymadığını; tanı için şikâyet, muayene ve ek testlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Crp yüksekliği enfeksiyon olduğunu tek başına kanıtlamaz

Crp yüksekliği ne anlama gelir:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Evirgen, kan tahlillerinde sık karşılaşılan CRP yüksekliğinin mutlaka enfeksiyon anlamına gelmediğini vurguladı. CRP nin karaciğer tarafından üretilen ve vücuttaki iltihabi yanıtı gösteren bir protein olduğunu belirten Evirgen, bu değerin enfeksiyonların yanı sıra romatizmal hastalıklar, otoimmün bozukluklar, doku hasarı ve bazı kronik hastalıklarda da yükselebileceğini söyledi.

CRP tek başına enfeksiyon tanısı koymak için yeterli değildir. Laboratuvar sonucundaki yükseklik, inflamasyonun varlığına işaret eder; ancak bu sürecin hangi organda geliştiğini veya hangi etkenin sorumlu olduğunu tek başına göstermez.

Tanı ve değerlendirmede hangi adımlar önemlidir:

Doç. Dr. Ömer Evirgen, tanı sürecinde hastanın şikâyetlerinin ve klinik bulgularının temel olduğunu kaydetti. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, idrar yaparken yanma, karın ağrısı ve genel durum değişiklikleri gibi belirtilerin dikkatle sorgulanması gerektiğini belirtti. Gerekli görüldüğü durumlarda kan sayımı, idrar incelemesi, kültür testleri ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanıldığını aktardı.

Evirgen, CRP değerinin normal sınırlarda olmasının enfeksiyon ihtimalini tamamen ortadan kaldırmadığını da özellikle işaret etti. Enfeksiyonun erken dönemlerinde veya bazı özel klinik tabloda CRP artışının henüz belirginleşmemiş olabileceğini, bu nedenle hastanın muayenesinin ve gerektiğinde tekrarlanan tetkiklerin tanıda önemli rol oynadığını söyledi.

Antibiyotik kullanımı ve uyarılar:

Uzman, CRP yüksekliği nedeniyle kişilerin kendi kendine antibiyotik kullanmaması gerektiğini hatırlattı. Antibiyotiklerin yalnızca uygun klinik değerlendirme sonucu ve hekim önerisiyle kullanılmasının gerektiğini belirten Evirgen, gereksiz antibiyotik kullanımının antibiyotik direncine yol açabileceğini vurguladı. Laboratuvar sonuçlarının, hastanın şikâyetleri ve diğer tetkiklerle birlikte uzman hekim tarafından değerlendirilmesinin doğru tanı ve tedavi için hayati önemde olduğunu ifade etti.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI DOÇ. DR....

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. ÖMER EVİRGEN, KAN TAHLİLLERİNDE SIK KARŞILAŞILAN CRP YÜKSEKLİĞİNİN TEK BAŞINA ENFEKSİYON TANISI KOYMAK İÇİN YETERLİ OLMADIĞINI BELİRTEREK, LABORATUVAR SONUÇLARININ HASTANIN ŞİKÂYETLERİ VE KLİNİK BULGULARIYLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt'ta çocuk koruma çalışmaları ve kurumsal eşgüdüm masaya yatırıldı
images

Bayburt'ta din görevlileriyle saha buluşmaları programı tamamlandı
images

Okul sıralarından gençlik merkezlerine: Afyonkarahisar'da 2 bin 700 öğrenciye ka...
images

Gürsu’da nostalji ve renklerin korteji coşkusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Turizm gelirinde rekor: ilk dokuz ayda 51,3 milyar dolar gelir elde edildi

bilecik ormanlarında sonbaharın pastel tabloları

Birlik vurgusu: Türk dünyasında ayrılığa yer yok

Balıklıgöl'de dijital tarih adası açıldı: Urfa mirası teknolojiyle buluşuyor

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek