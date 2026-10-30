Aydıntepe’de cumhuriyet coşkusu

Aydıntepe'de 103’üncü yıl kutlamaları

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 103’üncü yıl dönümü çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı. Program çelenk sunma töreni, kaymakamlık tebrikatı ve spor salonunda düzenlenen kutlama programını içerdi. Etkinliklere ilçe protokolü, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

çelenk töreni ve tebrikat:

Törenler, 125. Yıl Atatürk Parkındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Kaymakam Deniz Yıldırım ve ilçe protokolü anıta çelenk koyarak saygılarını sundu. Ardından kaymakamlık makamında düzenlenen tebrikat töreninde kaymakam Yıldırım tebrikleri kabul ederek katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

salon programı ve öğrenci etkinlikleri:

Programın bir diğer ayağı Aydıntepe Gençlik ve Spor Müdürlüğü kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Törene katılanlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını seslendirdi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu ve koro gösterileri sundu; etkinlikler izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kutlamalar, resmi ritüellerin yanı sıra gençlerin ve toplumun katılımını öne çıkaran etkinliklerle sürdü. İlçe yönetiminin ve eğitim kurumlarının ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen program, Cumhuriyetin değerlerinin aktarılması ve toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi amacına hizmet etti.

AYDINTEPE’DE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI