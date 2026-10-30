Cumhuriyet coşkusunu üretime dönüştüren Osmangazi'nin kadın girişimcileri

Etkinlikten genel görünüm:

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Şehreküstü Meydanı'nda düzenlenen 'Kadın Girişimciler Cumhuriyet Sokağı' etkinliğini ziyaret ederek kadın üreticilerle bir araya geldi. Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, kadın emeğini ve girişimcilik ruhunu ön plana çıkardı ve yerel ekonomiye katkı sağlayan üretimleri vatandaşlarla buluşturdu.

Etkinlik alanda açılan stantlarla; el emeği ürünler, yöresel üretimler ve kooperatif çalışmaları ziyaretçilerle paylaşıldı. Organizasyon, hem üreticilere doğrudan satış imkanı sundu hem de dayanışma ve görünürlük ekseninde kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemeye odaklandı.

Aydın'ın değerlendirmesi ve verdiği mesajlar:

Başkan Erkan Aydın, stantları tek tek gezip üreticilerle sohbet etti, üretim süreçleri hakkında bilgi alarak katılımcıların görüş ve taleplerini dinledi. Aydın, 'Kadın kooperatiflerimize, derneklerimize, üreticilerimize ve köy kooperatiflerimize burada stant açma imkanı sunduk' sözleriyle belediyenin sağladığı desteklere dikkat çekti ve Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin coşkunun kadınlar için ekonomik fırsata dönüştürülmesinin amaçlandığını vurguladı.

Başkan Aydın ayrıca, üreten kadınların sayısının artmasının önemine değinerek kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirme hedefini yineledi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Belediye desteğinin yerel etkileri:

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen bu tür etkinlikler, kadın üreticilerin yalnızca satış yapmasına değil aynı zamanda ağ kurmasına, deneyim paylaşmasına ve talep toplamasına da imkan tanıyor. Belediye yetkililerinin ifadelerine göre benzer organizasyonlar ilçenin farklı noktalarında zaman zaman tekrarlanıyor; bu da sürdürülebilir bir destek mekanizması oluşturma gayretinin göstergesi olarak sunuluyor.

Bu yaklaşım, üretimin yerel ekonomiye entegrasyonu ve kadınların ekonomik hayatta daha görünür hale gelmesi açısından önem taşıyor. Etkinlik, kadınların kendi emekleriyle gelir elde etmelerini sağlama ve dayanışmayı güçlendirme hedeflerini aynı anda destekledi.

Girişimcilerin görüşleri:

Etkinlikte stant açan kadın girişimciler, sağlanan imkanlardan memnuniyetlerini dile getirdi ve desteklerin üretme motivasyonlarını artırdığını belirtti. Girişimciler, benzer buluşmaların sürmesini temenni ederek Başkan Aydın ve belediyeye teşekkür etti.

Sonuç olarak 'Kadın Girişimciler Cumhuriyet Sokağı' etkinliği, Cumhuriyet coşkusunu kadın emeğiyle birleştirerek yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçladı ve kadınların üretim, satış ve dayanışma ağlarını güçlendirecek bir platform sundu.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, ŞEHREKÜSTÜ MEYDANI’NDA DÜZENLENEN ‘KADIN GİRİŞİMCİLER CUMHURİYET SOKAĞI’ ETKİNLİĞİNİ ZİYARET EDEREK ÜRETİMLERİYLE EKONOMİYE DEĞER KATAN KADIN GİRİŞİMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. CUMHURİYET COŞKUSUNUN KADIN EMEĞİ VE GİRİŞİMCİLİK RUHUYLA BULUŞTUĞU ETKİNLİKTE BAŞKAN AYDIN, STANTLARI TEK TEK GEZEREK KATILIMCILARLA SOHBET ETTİ.