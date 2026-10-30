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Melikgazi'de Çarşı Melikgazi kışlık elma günleriyle canlanıyor

Melikgazi Belediyesi, 31 Ekim-1 Kasım'da Çarşı Melikgazi'de Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar elmalarını sergileyip söyleşi, atölye ve yarışmalar düzenleyecek.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

Melikgazi'de Çarşı Melikgazi kışlık elma günleriyle canlanıyor

Etkinlik tanıtımı:

Melikgazi Belediyesi, kültürel ve sosyal etkinlik programları kapsamında Çarşı Melikgazi'de düzenleyeceği Elma Günleri ile bölgenin yöresel elmalarını vatandaşa tanıtmayı hedefliyor. Etkinlik, 31 Ekim ile 1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek ve tüm vatandaşlara açık olacak.

Yöresel üreticiler ve çeşitlilik:

Organizasyonda özellikle Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar'da yetiştirilen elmalar öne çıkarılacak. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu etkinliğe ilişkin, 'Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar’da tonlarca elma yetişiyor. 15 çeşide yakın elma var. Elmalarımıza sahip çıkıp güçlü bir şekilde tanıtalım' ifadelerini kullandı.

Program, atölye ve söyleşiler:

Etkinlik boyunca ziyaretçiler elma tadımı, alım imkânları ve çeşitli etkinliklerle karşılaşacak. Başkan Palancıoğlu, başta kışlık elmalar olmak üzere elmanın diyet, sağlık, sirke, içecek ve pastane ürünlerinde kullanımına dikkat çekti. Organizasyonda atölyeler, söyleşiler ve yarışmalar gibi sürpriz etkinlikler planlanıyor.

Program akışında öne çıkan etkinliklerden biri, 31 Ekim günü saat 15.00'te yapılacak söyleşi ve canlı mutfak gösterisi. Ünlü şef ve yazar Yunus Emre Akkor 'Anadolu Mutfağında Elmanın İzleri' başlıklı sunum ve uygulamalı gösteri ile katılımcılarla buluşacak. Ayrıca etkinlik, Cumartesi günü saat 10.00'da başlayıp gün boyu sürecek şekilde planlandı.

Melikgazi Belediyesi, Çarşı Melikgazi'de düzenlenen Elma Günleri ile hem üreticiyi desteklemeyi hem de tüketiciyi bilgilendirerek yöresel ürünlerin tanıtımını güçlendirmeyi amaçlıyor. Başkan Palancıoğlu, tüm vatandaşları etkinliğe katılmaya ve kışlık elmalarını almaya davet etti.

ÇEŞİTLİ KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLERE İMZA ATAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ; ÇARŞI MELİKGAZİ&#039;DE...

ÇEŞİTLİ KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLERE İMZA ATAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ; ÇARŞI MELİKGAZİ'DE DÜZENLEYECEĞİ ELMA GÜNLERİ İLE YAHYALI, DEVELİ VE YEŞİLHİSAR’DA YETİŞEN ÇEŞİTLİ TÜRDEKİ YÖRESEL ELMALARIN TANITIMINI YAPARAK VATANDAŞLARLA BULUŞTURACAK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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