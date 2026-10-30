Özbekistanlı akademisyenlere balıkesir'de iki haftalık iş birliği sertifikası

programın kapsamı ve katılımcılar:

Özbekistan IMPULS BSR kurumu tarafından Balıkesir Üniversitesi'ne gönderilen 9 akademisyen, üniversitede düzenlenen iki haftalık akademik iş birliği ve bilgi paylaşımı programını tamamladı. Konuk akademisyenler, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, Mühendislik Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi bünyesinde çeşitli bilimsel etkinliklere, gözlem ve atölye çalışmalarına katıldı. Program boyunca katılımcılar, hem eğitim-öğretim süreçlerini inceledi hem de karşılıklı deneyim paylaşımıyla akademik ilişkilerin derinleşmesine katkı sağladı.

sertifika töreni ve verilen mesajlar:

Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen sertifika takdim programına BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başmüdürü Öğr. Gör. Bülent Duman ile konuk akademisyenler katıldı. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, tören sırasında misafir akademisyenleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek programın iki kurum arasındaki iş birliğini ve üniversitenin uluslararasılaşma hedefine katkısını vurguladı.

Konuk akademisyenler ise Balıkesir Üniversitesi'nde geçirdikleri süre boyunca yürütülen akademik etkinlikler ve gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Tören, katılımcılar arasındaki iletişimin güçlendiğini ve gelecekte ortak projelere zemin hazırlanabileceğini ortaya koydu. Sertifika takdimi, karşılıklı bilgi alışverişinin resmi bir belgesi olarak değerlendirildi ve iki kurum arasındaki ilişkilerin devamına işaret etti.

ÖZBEKİSTANLI 9 AKADEMİSYENE SERTİFİKA VERİLDİ