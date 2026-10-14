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Bayburt'ta market kapısında ayakkabılarını çıkarıp çorapla alışveriş yapan işçinin örnek davranışı

Bayburt'ta bir inşaat işçisi, market girişinde çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çorapla alışveriş yaparak ortamı kirletmemeyi tercih etti; anlar kaydedildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:40

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bayburt'ta market kapısında ayakkabılarını çıkarıp çorapla alışveriş yapan işçinin örnek davranışı

Market kapısında örnek davranış:

Bayburt'ta bir inşaat işçisi, marketin girişinde çamurla kaplanan ayakkabılarını kapının önünde çıkarıp içeri çoraplarıyla girerek alışveriş yaptı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

görüntüyü kaydedenin tanıklığı:

Görüntüyü kaydeden Naci Ahıskalıoğlu, işçinin bu davranışı herhangi bir uyarı olmadan ve kimsenin görmediği bir anda sergilediğini belirtti. Ahıskalıoğlu, işçinin başkasının emeğine ve bulunduğu ortama saygı gösterdiğini ifade ederek davranışını takdir etti.

küçük inceliklerin toplum hayatındaki yeri:

Market girişinde ayakkabılarını kapıda bırakma gibi basit bir tercih, ortak kullanım alanlarının temiz kalmasına doğrudan katkı sağlar. Bu tür özenli davranışlar, günlük yaşamda karşılıklı saygıyı güçlendirir ve başkalarının hakkına verilen önemi gözler önüne serer.

BAYBURT’TA BİR İNŞAAT İŞÇİSİ, ÇAMURLA KAPLANAN AYAKKABILARINI MARKETİN GİRİŞİNDE ÇIKARARAK...

BAYBURT’TA BİR İNŞAAT İŞÇİSİ, ÇAMURLA KAPLANAN AYAKKABILARINI MARKETİN GİRİŞİNDE ÇIKARARAK ALIŞVERİŞ YAPTI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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