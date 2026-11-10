Bayburt'ta modern seracılığa geçişte önemli adım: karkas montajları tamamlandı

Bayburt'ta sera karkas montajları tamamlandı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) iş birliğinde yürütülen Sera Kurulum Projesi kapsamında, seraların karkas montajları tamamlandı. Proje, yüzde 70 hibe ve yüzde 30 çiftçi katkısı esasına göre yürütülüyor ve saha kurulumlarının kalan kısımları devam ediyor.

Çalışmalar yerinde takip edildi:

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, yürütülen çalışmaları sahada takip ederek üreticilerle bir araya geldi. Köse, projenin önemli bir aşamasının geride kaldığını vurguladı ve kalan kurulum işleri tamamlandığında seraların üreticilerin kullanımına sunulacağını bildirdi.

Projenin hedefleri ve beklenen kazanımlar:

Projenin amacı, modern seracılığın yaygınlaştırılması ve örtü altı üretim kapasitesinin artırılması yoluyla Bayburt'ta tarımsal üretimi geliştirmek ve üreticilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek olarak belirlendi. Kurulumun tamamlanmasıyla üreticilerin örtü altı üretime erişimi kolaylaşacak ve bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği güçlenecektir.

BAYBURT’TA SERA PROJESİNDE KARKAS KURULUMLARI TAMAMLANDI