Dolar 50,2277 +0,02%
Euro 56,1710 -0,26%
Bist 11.680,60 -0,27%
Altın Gram 6.548,41 -1,44%
EUR/USD 1,1186 -0,29%
Brent Petrol 89,72 -3,08%
--°

Bayburt'ta modern seracılığa geçişte önemli adım: karkas montajları tamamlandı

Sera Kurulum Projesi'nde Bayburt'ta sera karkaslarının montajı yüzde 70 hibe ile tamamlandı; diğer kurulumlar sürüyor, üreticiler bilgilendiriliyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:43

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 15:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bayburt'ta modern seracılığa geçişte önemli adım: karkas montajları tamamlandı

Bayburt'ta sera karkas montajları tamamlandı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) iş birliğinde yürütülen Sera Kurulum Projesi kapsamında, seraların karkas montajları tamamlandı. Proje, yüzde 70 hibe ve yüzde 30 çiftçi katkısı esasına göre yürütülüyor ve saha kurulumlarının kalan kısımları devam ediyor.

Çalışmalar yerinde takip edildi:

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, yürütülen çalışmaları sahada takip ederek üreticilerle bir araya geldi. Köse, projenin önemli bir aşamasının geride kaldığını vurguladı ve kalan kurulum işleri tamamlandığında seraların üreticilerin kullanımına sunulacağını bildirdi.

Projenin hedefleri ve beklenen kazanımlar:

Projenin amacı, modern seracılığın yaygınlaştırılması ve örtü altı üretim kapasitesinin artırılması yoluyla Bayburt'ta tarımsal üretimi geliştirmek ve üreticilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek olarak belirlendi. Kurulumun tamamlanmasıyla üreticilerin örtü altı üretime erişimi kolaylaşacak ve bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği güçlenecektir.

BAYBURT’TA SERA PROJESİNDE KARKAS KURULUMLARI TAMAMLANDI

BAYBURT’TA SERA PROJESİNDE KARKAS KURULUMLARI TAMAMLANDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı
images

Tutak'ta duygulu 10 kasım Atatürk'ü anma programı
images

Kayseri ilçelerinde 10 Kasım törenleriyle Atatürk anıldı
images

Başkan Büyükkılıç: Kayseri'yi COP31'de anlattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı

Vali Aydoğdu, dedesinin uğurlanmasında taziyeleri kabul etti

Edremit ortak payda ilan ediyor: 82'nci il için birlik çağrısı

İtfaiyenin müdahalesiyle direğe çarpan sürücü kurtarıldı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu